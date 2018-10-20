Bakan Pakdemirli: Kurallara uymayan balıkçılara 11,5 milyon liralık ceza kesildi

Kurallara uymayan balıkçılara 11,5 milyon liralık ceza - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bakanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2018'in 9 ayında 5 bin 944 gerçek ve tüzel kişiye toplam 11 milyon 523 bin lira idari para cezası uygulandı"

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA -

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2018'de balıkçılık av sezonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da açıldığını anımsattı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi amacıyla balıkçılara yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Pakdemirli, "Sezonun açılmasıyla su ürünleri kontrol ekiplerimiz denizlerde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde denetim faaliyetlerine mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat esasına dayalı olarak hız kesmeden devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, denetimlerde avlanılan türlerin yanı sıra bu türlerin yasal avlanma boyutlarına, kullanılan av araçlarına, av sahalarına, ruhsat ve belgelere ilişkin hususların da denetlendiğini kaydederek, Bakanlık ekiplerinin yanında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Emniyet kuvvetlerinin de denetimlerde etkin rol oynadığını aktardı.

Sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymayan balıkçılara göz açtırmadıklarını belirten Pakdemirli, "Bakanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2018'in 9 ayında 5 bin 944 gerçek ve tüzel kişiye toplam 11 milyon 523 bin lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

Pakdemirli, balıkçılık sezonunun açıldığı 1 Eylül'den aynı ayın sonuna kadar 7 bin 28 denetim yapıldığını, bu denetimlerde 1 milyon 267 bin liralık ceza uygulandığını söyledi.

Bekir Pakdemirli, geçen yıl yapılan 94 bin 537 denetimde ise 6 bin 227 gerçek ve tüzel kişiye toplam 10 milyon 104 bin lira idari para cezası verildiğini bildirdi.