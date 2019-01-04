Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin 54,1'e gerileyerek beklentilerin oldukça altında kalması sonrası pay piyasalarında satış baskısının arttığı görüldü.

Dün ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek Kongre'nin 116. dönemindeki görevlerine resmen başladı. ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, 12 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin açılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Meksika duvarı'' için istediği ödeneği içermeyen iki tasarıyı kabul etse de Trump'ın bu tasarıları veto etmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 2,83, S&P 500 endeksi yüzde 2,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,04 değer kaybetti. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 96,3'e geriledi.

Avrupa tarafında, pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyir etkili olmaya devam ederken, ISM verisinin ardından dolardaki değer kaybından destek bulan avro yükseldi. Avro/dolar paritesi, günü yüzde 0,48 artışla 1,1398'den tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,55, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

Bugün uzun tatil döneminin ardından işleme açılan Japonya piyasalarında, sert düşen Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 2,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artış ve güçlenen tepki alımlarıyla yüzde 1,6 yükseldi.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ile döviz kurlarında yükseliş ve pay piyasalarındaki sert düşüş eğiliminin dün de devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 azalışla 87.399 puandan tamamlarken, iki günlük düşüşü yüzde 4'ü aştı. Dün 5,4638'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,44 seviyesine geriledi.

Analistler, dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında borsada gelen alımların güçlenemediğini belirterek, Suriye ile ilgili belirsizlikler ve Apple'ın gelir beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi sonrası artan küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin, pay piyasaları ve Türk lirasında satışları tetiklediğini söyledi.

Bugün ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasına yönelik gelişmeler, açıklanacak aralık ayı istihdam raporu ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, Suriye'ye ilişkin haber akışının da izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, dün hakkındaki davanın temyiz mahkemesince tamamen reddini istediğini anımsatarak, dava sürecinin de tekrar gündemin odağına yerleştiğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.200 ve 86.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 5,50'nin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, aralık ayı işsizlik oranı ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü PMI

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, aralık ayı işsizlik, tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar

17.45 ABD, aralık ayı hizmet sektörü PMI