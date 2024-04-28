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Ekonomi

Küresel piyasalarda petrol ve gaz keşifleri yarıya düştü, maliyetler ikiye katlandı

Küresel piyasalarda geçen yıl petrol ve doğal gaz keşifleri bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla düşüşle 5 milyar varil petrol eş değerine gerilerken, arama maliyetleri ise yaklaşık iki katına çıktı.

AA28 Nisan 2024 Pazar 11:31 - Güncelleme:
Küresel piyasalarda petrol ve gaz keşifleri yarıya düştü, maliyetler ikiye katlandı
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AA muhabirinin Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 2024'e ilişkin yıllık doğal gaz raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl toplam 5 milyar varil petrol eş değeri gaz ve petrol keşfi yapıldı. Söz konusu keşiflerin, 340 milyar metreküpe denk gelen yüzde 40'lık kısmını doğal gaz, yüzde 60'ını ise petrol oluşturdu.

Küresel gaz ve petrol keşiflerinin 2022'deki 10,5 milyar varil petrol eş değerindeki keşfe kıyasla yüzde 52,3 gerilemesi rekor düşüş olarak kayıtlara geçti.

GECF'e göre, geçen yılki düşük keşif hacimleri, doğal gaz ve petrol için arama maliyetlerinde ciddi artışa yol açtı.

Doğal gazda arama maliyeti 2022'de bir varil petrol eş değeri için 2,6 dolarken bu maliyet geçen yıl 5,3 dolara yükseldi. Petrolde ise 2022'de 3,5 dolar olan maliyet, geçen yıl 8,8 dolara çıktı.

Raporda, "Bu durum, arama yatırımlarının 2023'te 60 milyar dolara çıkarılmasına rağmen bazı önemli açık deniz arama kuyularında elde edilen hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan kaynaklandı." ifadesine yer verildi.

Geçen yıl toplam keşiflerin yüzde 74'ünü açık deniz keşifleri oluştururken bu, 2022'de yüzde 87 olarak kayıtlara geçmişti.

GECF'e göre, küresel arama faaliyetlerindeki ek zorlukları gösteren bu durum, keşifler için daha fazla maliyete neden oldu.

Bölgesel bazda, Asya-Pasifik, Endonezya ve Malezya açıklarındaki aramalar 2023'te keşfedilen petrol ve gaz hacimlerinden yüzde 32 ile en yüksek payı aldı. Bunu yüzde 21'le Latin Amerika, yüzde 11 payla Avrupa ile Afrika ve yüzde 10 payla Orta Doğu takip etti.

Ülke bazında bakıldığında, Endonezya açıklarındaki Larayan ve Geng North sahalarındaki gaz keşifleri 2023'teki en önemli doğal gaz keşifleri olurken bunu Malezya açıklarındaki Sarawak sahasındaki büyük gaz keşifleri takip etti.

Petrolde ise Guyana açıklarındaki Lancetfish ve Fangtooth sahalarındaki yeni petrol keşifleriyle Türkiye'nin Şehit Aybüke Yalçın kuyusundaki kara keşfi en önemli keşifler oldu.

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