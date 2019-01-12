'Kurulan tezgaha rağmen büyüme hedefi aşılacak'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 için 3.8, 2019 yılı için de 2.3 olarak öngörülen büyüme hedeflerinin aşılacağını söyledi. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, 2017’de Türkiye’nin yüzde 3-3.5 büyüyeceğinin söylendiğine değinerek halbuki 7.4 büyümenin yaşandığını vurgulayarak “Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. İlk üç çeyrekte yüzde 4.5’lik bir büyümeyi yakaladık” dedi.

KURŞUN SIKIYORLAR

Erdoğan “2019 yılı için de ilkelerini dengeleme, disiplin ve değişim diye ifade ettiğimiz Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde gerçekçi büyüme hedefleri koyduk. Açıkçası şahsen bu hedeflerin çok üzerine çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan, Türkiye’yi batmış-bitmiş bir ülke gibi göstermenin gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah’ın izniyle bir kez daha derslerini vereceklerini dile getirdi. Mevlana’nın “Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne haya” sözünü anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “Maalesef mayası bozuk bir kesim adeta tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır. Şimdi size bunun çok basit bir örneğini vereceğim. Türkiye malum yurt dışı kökenli ciddi bir kur ve faiz saldırısına maruz kaldı. Böyle bir durumda ülkesini sevenlerin yapması gereken, ekonomilerine dört elle sarılmaktır. Bizde ne yapılıyor? Eskiden beri belli muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete, Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış birçok şeyle bu saldırılarını sürdürüyor. Manşetlerde de güya habercilik yapıyor. Ama aslında yaptığı işin adı en bayağısından bir tetikçiliktir. Güya ekonomimizin 2019’da daha kötüye gideceğini ima ederek kendince ülkemize kurşun sıkıyor.”