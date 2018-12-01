Kurum: Riskli binalar mutlaka dönüşmeli 

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği Süleymaniye Yenileme Alanı Proje Temel Atma Töreni’nde, Yalova’da dün yaşanan 4.3 şiddetinde depremi anımsatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin bugün hasar vermediğini ancak geçmişte verdiğini belirten Kurum, “Bugüne kadar bu depremlerde yaklaşık 80 bin vatandaşımızın canını kaybettik. Malımıza, şehirlerimize büyük zararlar verdi. Dolayısıyla bizim ülke genelinde depremle alakalı riskli binaları bir an önce dönüştürme gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor” diye konuştu.

TARİHİ DE KORUYACAĞIZ

Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinde yaklaşık 592 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Bu dönüşümlerle birlikte yaklaşık 8,5 milyar lira bakanlık olarak kaynak aktardık” dedi. Süleymaniye bölgesinin manevi anlamda çok değerli olduğuna ve çok sayıda değerli eserin de bölgede bulunduğuna değinen Kurum “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2006 yılında bu bölge yenileme alanı ilan edildi. Toplamda 4 bölgeden oluşuyor. Yaklaşık 800 bin metrekare alan. İlk etabı 102 bin metrekare. 102 bin metrekare alanda 330 tane tescilli eserimiz, 370 tane de yeni yapılacak bina var. Yeni yapılacak binalar da yine eskisine uygun bizim tarihimizi, medeniyetimizi, kültürümüzü yansıtan, şehrin 500 sene önce yönetiminin yapıldığı alanda, insanların mutlu yaşadığı, huzurlu bir şekilde her türlü faaliyetleri burada gerçekleştirdiği, içinde hastanesi, okulu, spor salonu, kültürel ve sosyal alanları içinde barından bir proje olacak” dedi. Projenin gerçekleşmesiyle yaklaşık 700 bağımsız birim olacağını belirten Kurum, “2 milyar 900 milyon lira ilk etabın maliyeti” dedi.