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Kuzey Makedonya'dan Türk yatırımcılara davet

Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türkiye ile ülkesi arasındaki ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Makedonya ile Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağlarının çok güçlü olduğunu, bunu ekonomik açıdan da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyeliğinin aralık ayında tamamlanmasının beklendiğini, AB sürecinin de devam ettiğini dile getiren Hasan, "Türkiye ile ticaret hacmimizi 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anki rakamlar 500 milyon doların üzerinde. Burada gerçekleşecek yatırımlar ticaret hacminin yükselmesine de katkı sağlayacaktır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yaptıkları görüşmelerde, İstanbul'da 14 Ekim 2019'da Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nu düzenleme kararı alındığını belirten Hasan, bu programın da güzel sonuçlar vereceğine inandığını ifade etti.

Türk kökenli Hasan, kapılarının Türk iş adamlarına açık olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Buradaki yatırımların Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına ve buradaki soydaşlarımıza ciddi katkılarının olacağını düşünüyorum. Türk iş adamlarının Kuzey Makedonya'da yatırım yapması buradaki soydaşlarımız için çok önemli. Türk toplumu olarak iki ülke arasında köprü vazifesi görüyoruz. O köprünün daha da güçlenmesi Türk iş adamlarının gelmesiyle olacak."

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