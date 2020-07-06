KYK bursu yatmadığında ne yapılır? KYK bursları yatacak mı? KYK kredi bakiye sorgulama

06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:32

Öğrencilerin aldığı burs KYK paralarının ne zaman yatacağı merak ediliyordu. İnternet ortamında 'KYK bursu yatmadı' şeklinde aramalar yapanlar için müjdeli haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kasapoğlu, temmuz ayı KYK burslarının ve kredi ödemelerinin TC kimlik numarasına göre başlayacağı tarihleri duyurdu. KYK bursu yatmayan öğrenciler e-Devlet KYK burs sorgulama sayfası üzerinden hesap durumlarını öğrenebilirler. İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıkladığı KYK burs yatma tarihleri ve KYK kredi bakiye sorgulama sayfası.

KYK BURSLARI YATACAK MI?

Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan burs ve kredilerin Temmuz ayı KYK bursları ödemelerinin bugün yapılmaya başladığını açıkladı. KYK kredi bakiye sorgulama ekranından KYK burslarının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

KYK KREDİ BAKİYE SORGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK bursları yatacak tarihleri 6 ile 10 Temmuz olarak açıkladı. TC kimlik numarasının son numarasına göre KYK burs ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili bir paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim.

KİMLER BURS HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre

Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.