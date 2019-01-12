Latin Amerika fırsatı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela ziyareti sırasında Latin Amerika ülkelerinin liderleriyle bir dizi görüşme yaptı. Oktay “İş adamlarımız buraya odaklansın. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yoğun bir ilgi var. Bunu ekonomik ve ticari iş birliğine nasıl dönüştürebiliriz onun gayreti içindeyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin töreni kapsamında bulunduğu Venezuela’dan ayrılırken gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde müthiş bir potansiyel bulunduğunu belirterek “İş adamlarımız buraya odaklanmalı” dedi.
İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI
Oktay, temasları kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile maliye, dışişleri ve turizm bakanlarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. Venezuela’da Türkiye açısından iş birliği gerçekleştirilecek çok önemi alanların olduğuna dikkati çeken Oktay, “İş dünyamıza seslenmek istiyorum. Madencilik öncelikli olmak üzere tarım, hayvancılık turizm, gıda ve enerji dahil çok farklı sektörlerde iş birliği geliştirme şansımız var” dedi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Juan Eva Morales Ayma ile görüştüğünü dile getiren Oktay, ekonomik ve ticari iş birliğinden FETÖ ile mücadeleye kadar her konuda iş birliğine hazır, Türkiye ile güçlü ilişki kurmak isteyen bir devlet başkanı gördüklerini bildirdi.
Küba’dan ortak ilaç üretelim teklifi
Fuat Oktay iş adamlarının Latin Amerika’ya odaklanmalarının Türkiye’nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli olduğunu belirterek “Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile de bir araya geldik. Küba’nın iş birliği için teklif ettiği çok sayıda projeden biri de ortak ilaç üretimi oldu. Özellikle, biyoteknoloji ve ilaç üretimi konusunda ciddi ilerleme sağladıkları bir iki alan var. Onunla ilgili Türkiye ile iş birliği yapabileceklerini söylediler. Bu konuyu da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız ile paylaşacağım” dedi.
Erdoğan’a davet var
Surinam Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştüklerini, Nikaragua Devlet Başkanı, İran, Rusya ve Filistin temsilcileriyle sohbet etme imkanı bulduklarını vurgulayan Fuat Oktay, şunları kaydetti: “Latin Amerika’da, Karayip ülkelerinde ağır bir kimlik olan Ralph Gonzales ile görüştük. Onlar da Cumhurbaşkanımızı ağırlamak istiyorlar. Latin Amerika ve Karayipler’de Türkiye’ye ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yoğun bir ilginin, sevgi yumağının oluştuğunu gördük. Bunu ekonomik ve ticari iş birliğine nasıl dönüştürebiliriz onun gayreti içindeyiz. Bu ziyaret buna da vesile oldu. Son derece verimli bir ziyaret oldu. Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar.
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