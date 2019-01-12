Latin Amerika fırsatı

Küba’dan ortak ilaç üretelim teklifi

Fuat Oktay iş adamlarının Latin Amerika’ya odaklanmalarının Türkiye’nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli olduğunu belirterek “Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile de bir araya geldik. Küba’nın iş birliği için teklif ettiği çok sayıda projeden biri de ortak ilaç üretimi oldu. Özellikle, biyoteknoloji ve ilaç üretimi konusunda ciddi ilerleme sağladıkları bir iki alan var. Onunla ilgili Türkiye ile iş birliği yapabileceklerini söylediler. Bu konuyu da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız ile paylaşacağım” dedi.

Erdoğan’a davet var

Surinam Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştüklerini, Nikaragua Devlet Başkanı, İran, Rusya ve Filistin temsilcileriyle sohbet etme imkanı bulduklarını vurgulayan Fuat Oktay, şunları kaydetti: “Latin Amerika’da, Karayip ülkelerinde ağır bir kimlik olan Ralph Gonzales ile görüştük. Onlar da Cumhurbaşkanımızı ağırlamak istiyorlar. Latin Amerika ve Karayipler’de Türkiye’ye ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yoğun bir ilginin, sevgi yumağının oluştuğunu gördük. Bunu ekonomik ve ticari iş birliğine nasıl dönüştürebiliriz onun gayreti içindeyiz. Bu ziyaret buna da vesile oldu. Son derece verimli bir ziyaret oldu. Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar.