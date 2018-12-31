'Liderliğimiz sürecek'
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, sektörde lider marka olmaya devam edeceklerini belirterek “Kasım sonu itibariyle en yakın rakibimizle aramızda 10 bin adet fark var. Kapanması zor bir fark” dedi. Çağdaş, 2019 yılında da iddialarının sürdüğünü belirtti.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye binek otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri Renault, yeni yılda da iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, grup (Renault ve Dacia) olarak ilk 11 ayda 100 bin 993 satış adedi ve yüzde 18.6 pazar payına sahip olduklarını belirterek “Renault markası olarak yine aynı dönemde 74 bin 303 otomobil ve hafif ticari araç satışı ile toplam pazar ve binek otomobil lideriyiz. 2017 yılında 14 yıl aradan sonra toplam pazar liderliğini yakalamıştık. Kasım sonu itibariyle en yakın rakibimizle aramızda yaklaşık 10 bin adet araç fark var. Kapanması zor bir fark. 2018 yılını 19’uncu kez binek araç pazar lideri ve 2’nci kez toplam pazar lideri olarak kapatmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.
“VERGİ DESTEĞİ ÖNEMLİYDİ”
Sektör olarak yıla iyi başladıklarını, ancak temmuz ayı itibariyle döviz piyasalarına yönelik Türkiye’ye dışarıdan yoğun bir şekilde spekülatif müdahalelerin geldiğini hatırlatan Çağdaş “Bu döviz ataklarının neticesinde ülkede bir salınım yaşandı. Bu salınımdan ilk etkilenen sektörlerden biri de otomotiv oldu. Ağustos ayından itibaren satışlar ciddi bir yavaşlama trendine girdi. Hükümetimiz çok yerinde bir karar vererek sektöre önemli bir destek verdi ve vergi indirimleriyle yılın son aylarında sektörü rahatlattı. Ayrıca pazarın canlanması dolayısıyla artan satışlar, devletin vergi gelirine de katkı sağlanmış oldu. Bu indirim, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir” dedi.
“ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”
Oyak Renault olarak yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Çağdaş “19 Ekim 2018’de ana hissedarımız OYAK ve Renault Grubu, OYAK Renault Fabrikaları A.Ş. bünyesinde yeni teknoloji, alüminyum gövdeli hibrit motor fabrikası yatırımını yaptı. Türkiye’nin ilk alüminyum motor blok üretimi yapılacak tesis, OYAK ve Renault Grubu arasındaki 50 yıllık iş birliğinin 27 yıllık bir anlaşmayla yenilenmesinden sonraki ilk yeni yatırım. 100 milyon Euro’luk bir yatırım olan bu yüksek teknolojili tesis, Türkiye’de bir ilk olacak. 2020 yılında faaliyete geçecek yeni tesiste Oyak Renault, 100’ü aşkın yeni istihdam sağlayacak. Bu yatırım, Renault Grubu’nun ülkemize ve ekonomisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi niteliğindedir” diye konuştu.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ OLMAZSA OLMAZ
Renault ve Dacia markalarında ‘müşteri memnuniyeti’nin olmazsa olmaz bir ‘motto’ olduğunu ifade eden Berk Çağdaş “Üç önemli konu başlığı bizim için olmazsa olmaz. Koşulsuz müşteri memnuniyeti, koşulsuz bayi mutluluğu ve çalışan memnuniyeti. Göreve geldiğimden bu yana bu konularda önemli yol kat ettik, gururla söyleyebilirim ki satışta müşteri memnuniyetinde ilk 4-5 marka içerisindeyiz” diye konuştu.
BURSALI YENİ CLİO YOLLARDA OLACAK
Renault Grubu’nun 2019 yılı hedeflerinden bahseden Berk Çağdaş şu açıklamayı yaptı: “Ana hissedarımız OYAK Grubu, Türkiye’nin çok önemli ve en büyük tamamlayıcı emeklilik fonu olarak, sanayi ve ticarete Türkiye’de ve yurtdışında önemli yatırımlar yapıyor. Otomotiv sektörü, OYAK Grubu’nun Renault ile olan 50 yıllık birlikteliğinde hep özel bir yer almış. Özellikle yeni dönemde OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in OYAK Grubu’na çizdiği yeni vizyon paralelinde kendime çizdiğim vizyon ve yol haritası ile Renault MAİS olarak, 2019 yılında da, sektöre ve OYAK üyelerine katma değer yaramaya devam edeceğiz. 2019 bizim için ağırlıklı olarak Yeni Clio ve koşulsuz müşteri memnuniyeti için hizmetlerimizin dijitalleştiği bir yıl olacak. Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio’yu yılın ikinci yarısında müşterilerimizle buluşturacağız. Yeni Captur’u ayrıca yenilenen Kadjar’ı da aynı dönemde pazara sunacağız.”
DARALAN PAZARDA ‘SUV’ ATAĞIYLA BÜYÜDÜ
Peugeot Türkiye, yüzde 34 daralan pazarda pazar payını yüzde 4.2’den yüzde 4.7’ye çıkararak büyümesine devam etti. Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç, 2018 yılına dair yaptığı açıklamada “Pazar payımızı artırma konusunda gösterdiğimiz performansta, pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel olarak uyguladığımız ticari politikalar, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve iş süreçlerimizin daha müşteri odaklı olmasının büyük payı var. Bunun yanı sıra bu başarıda Peugeot SUV atağının da önemli bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Geniş ürün gamımızdaki üstün teknolojilere sahip SUV modellerimizle pazarın önemli bir oyuncusu konumundayız. Özellikle SUV 3008 satış rakamları ve tüketicilerden aldığı olumlu geri bildirimler ile segmentinde podyumda bulunuyor. 2018 performansımız ile 2013-2018 yılları arasında pazar payımızı iki katına çıkarmış olduk” diye konuştu.
TAHMİN 520 BİN
İbrahim Anaç, 2019 yılında temkinli iyimser bir yaklaşım ile toplam pazarın 520 bin civarında olacağını tahmin ettiklerini belirterek “Özellikle ilk altı ayda pazar trendinin düşük seyredip ikinci altı ayda yükseleceğini düşünüyoruz. Ayrıca vergi indirimlerinin devam etmesi ve kredi faiz oranlarının düşmesi 2019 pazarını olumlu yönde etkileyecektir. Peugeot olarak kendimizi her koşula hazırlıyoruz. Hedefimiz, geniş ürün gamımıza ekleyeceğimiz fark yaratacak yeni oyuncularla bu yıl da pazar payımızı artırmak. Özellikle önümüzdeki aylarda yollara çıkacak olan Yeni Peugeot Rifter, markanın benzersiz sürüş keyfi vaadi ile sınıfının standartlarını yeniden belirleyecek bir araç olacak” açıklamasında bulundu.
Teşviklerin devamı önem taşıyor
Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu, otomotiv pazarında 2018 yılının 640-660 bin civarında kapanacağını belirterek, 2019’da sektöre desteklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Bilaloğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 31 Ekim tarihinde yapmış olduğu ÖTV ve KDV indirimi kapsamındaki açıklamalar ile sektörde yeniden ümitleri yeşerttiğini söyledi.
ÜLKE İÇİN ÇOK KIYMETLİ
Bilaloğlu “2018 yılsonu için pazar tahminimiz 575-600 bin adet aralığına inmişken, verilen desteklerle bu tahmini yükselttik. Ürünlere olan talepte bir miktar hareketlilik oldu. Sadece sektörümüz için değil ülke ekonomisi içinde çok önemli olan bu konuların hızla değerlendirilip karara bağlandığı için yöneticilerimize ayrıca teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi teşviklerin devamlılığı ile 2019 yılında iç pazarın hareketlenmesi sağlanacaktır. Otomotiv pazarının bu sayede 2019 yılında, 450 bin seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.
Otomotiv sektörünün ülke ekonomisi adına kritik önem taşıdığını söyleyen Bilaloğlu “Son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdam ülkemiz için çok kıymetli. Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarın yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından da çok önemli” açıklamasında bulundu.
İÇ PAZARIN YANINDA İHRACATA DA AĞIRLIK VERECEĞİZ
Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketleri arasında yer alan Mercedes-Benz Türk, yeni yılda iç pazardaki satış grafiğinin yanında ihracata da odaklanacak. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 51 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk’ün bugüne dek 1 milyar Euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Sülün şu açıklamayı yaptı: “Sektöre destek amaçlı atılan adımların; KDV ve ÖTV indirimi gibi uygulamaların artırılarak ve faiz oranları ile birlikte desteklenerek 2019’da sürdürülmesinin otomotiv pazarını canlandırmak, sektör oyuncularının motivasyonunu artırmak adına faydalı olacağını düşünüyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak 2019’da, iç pazara ek olarak ihracat faaliyetlerimize ağırlık vermeyi planlıyoruz” dedi.
MÜHENDİSLİK İHRACATI
2018 yılında olduğu gibi, 2019’da da yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Sülün şunları söyledi: “Fabrikalarımızla üretim alanında başlayan ihracatımızı Küresel IT Çözümleri Merkezi, Hoşdere ve Aksaray AR-GE merkezlerimizdeki hizmet ve mühendislik ihracatı ile genişletmekteyiz. 8.4 milyon Euro’luk yatırımla, 2018 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda açılan ikinci AR-GE Merkezi ile Daimler dünyasındaki tüm kamyonların yol testleri onaylarının verildiği ülke konumuna geldik. Ayrıca bu sene, Hoşdere’de 4 milyon Euro’luk yatırım ile faaliyetlerini sürdüren Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi’ndeki hizmetlerimizin 5. yılını kutladık. Dünyanın 40’tan fazla ülkesine 25 milyon Euro’luk mühendislik ihracatı kaydettik.”
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