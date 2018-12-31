'Liderliğimiz sürecek'

Türkiye binek otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri Renault, yeni yılda da iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, grup (Renault ve Dacia) olarak ilk 11 ayda 100 bin 993 satış adedi ve yüzde 18.6 pazar payına sahip olduklarını belirterek “Renault markası olarak yine aynı dönemde 74 bin 303 otomobil ve hafif ticari araç satışı ile toplam pazar ve binek otomobil lideriyiz. 2017 yılında 14 yıl aradan sonra toplam pazar liderliğini yakalamıştık. Kasım sonu itibariyle en yakın rakibimizle aramızda yaklaşık 10 bin adet araç fark var. Kapanması zor bir fark. 2018 yılını 19’uncu kez binek araç pazar lideri ve 2’nci kez toplam pazar lideri olarak kapatmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“VERGİ DESTEĞİ ÖNEMLİYDİ”

Sektör olarak yıla iyi başladıklarını, ancak temmuz ayı itibariyle döviz piyasalarına yönelik Türkiye’ye dışarıdan yoğun bir şekilde spekülatif müdahalelerin geldiğini hatırlatan Çağdaş “Bu döviz ataklarının neticesinde ülkede bir salınım yaşandı. Bu salınımdan ilk etkilenen sektörlerden biri de otomotiv oldu. Ağustos ayından itibaren satışlar ciddi bir yavaşlama trendine girdi. Hükümetimiz çok yerinde bir karar vererek sektöre önemli bir destek verdi ve vergi indirimleriyle yılın son aylarında sektörü rahatlattı. Ayrıca pazarın canlanması dolayısıyla artan satışlar, devletin vergi gelirine de katkı sağlanmış oldu. Bu indirim, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir” dedi.

“ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”

Oyak Renault olarak yatırımlara devam edeceklerini ifade eden Çağdaş “19 Ekim 2018’de ana hissedarımız OYAK ve Renault Grubu, OYAK Renault Fabrikaları A.Ş. bünyesinde yeni teknoloji, alüminyum gövdeli hibrit motor fabrikası yatırımını yaptı. Türkiye’nin ilk alüminyum motor blok üretimi yapılacak tesis, OYAK ve Renault Grubu arasındaki 50 yıllık iş birliğinin 27 yıllık bir anlaşmayla yenilenmesinden sonraki ilk yeni yatırım. 100 milyon Euro’luk bir yatırım olan bu yüksek teknolojili tesis, Türkiye’de bir ilk olacak. 2020 yılında faaliyete geçecek yeni tesiste Oyak Renault, 100’ü aşkın yeni istihdam sağlayacak. Bu yatırım, Renault Grubu’nun ülkemize ve ekonomisine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi niteliğindedir” diye konuştu.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ OLMAZSA OLMAZ