13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2794
  • 5,9963
  • 217.215
  • 100.906
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Linexpo İstanbul 2019 Fuarı, 6-9 Şubat'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) ve Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) tarafından organize edilen Linexpo İstanbul 2019 Fuarı, 6-9 Şubat'ta 80 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonelin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tamamı yerli 250 markayı sektör profesyonelleriyle buluşturacak olan fuar, 6-9 Şubat'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Linexpo İstanbul 2019 Fuarı, 80 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonelin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİGSAD Başkanı Mustafa Nazik, dördüncüsünü gerçekleştirecekleri fuarda, firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünlerinin tanıtılacağını belirterek, Linexpo'ya Arap ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere Balkanlar, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerden yoğun katılım beklediklerini kaydetti.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) desteğiyle alım heyeti çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Nazik, "250’den fazla markayı dünyaya açacağız. Fuar; yeni trendlerin sergilendiği, defileler ve görsel şovlarla dev bir buluşmaya sahne olacak. Fuar, firmalar ile mevcut alıcıların buluşmasının yanı sıra yeni güçlü iş bağlantılarının yapılacağı bir platform oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Nazik, geçen yılın ocak-eylül dönemindeki 1,2 milyar dolarlık ihracatın 2019 yılında daha da ileriye taşınması için fuarın itici güç olacağını belirterek, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret'in mankenlerinden Kate Grigorieva'nın da fuarın açılış etkinliğine katılmak üzere İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan ABD'ye Venezuela uyarısı: Sonucu felaket olur

Rusya'dan ABD'ye Venezuela uyarısı: Sonucu felaket olur

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

'Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa, Türkiye ile yapmalı'

Yolsuzlukla suçlanan Renault CEO’su istifa etti

Yolsuzlukla suçlanan Renault CEO’su istifa etti

Çin, tüm yabancı arama motorlarını engelledi

Çin, tüm yabancı arama motorlarını engelledi

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi

Bir 'süper güç' daha 'Maduro' dedi

ABD, DEAŞ'la pazarlık yapıyor

ABD, DEAŞ'la pazarlık yapıyor

Maduro'yu tanımamak Venezuella halkını tanımamaktır

Maduro'yu tanımamak Venezuella halkını tanımamaktır
 

POPÜLER HABERLER

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

Tam zamanında çekilen etkileyici fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA