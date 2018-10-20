Lojman satışından 1.6 milyar gelecek
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinde, kamu taşınmazlarının satış çıtası da yükseltildi.
2019 yılı bütçe teklifinde, kamu taşınmazlarının satışından elde edilecek gelir hedefi yüzde 70 artışla 3.5 milyar lira olarak yer aldı. Bunun 1 milyar 625 milyon liralık bölümü lojman satışlarından sağlanacak. Taşınmaz satış gelirlerinin diğer bir kalemi de arsa satışlarından oluşuyor. Bu kalemden de 893 milyon lira gelir gelmesi öngörülüyor. Lojman satışlarında 2020 ve 2021 yıllarında da sırasıyla 1 milyar 580 milyon ila 1 milyar 695 milyon liralık gelir elde edilmesini planlanıyor.
(Akşam/ Miray Çimen)
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