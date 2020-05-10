10 Mayıs 2020 Pazar 09:52 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:34

Türkiye’yi yüksek faize mahkum etmek ve TL’nin değerini Londra’da belirlemek isteyenler yine kur ataklarına başladı. İlk atak Ağustos 2018’de yaşanmıştı. İkinci atak Mart 2019’da yerel seçimlere müdahale için yapıldı. Şimdi Kovid-19 salgınıyla mücadele için piyasalara verilen 200 milyar liralık kaynak içerideki işbirlikçilerle Londra’ya çekilmek istendi. Bunun için yüzde 25’e varan faiz verildi.

Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de kalkınmanın önündeki engellerden birincisi değerli TL politikası, ikincisi ise sıcak para için tercih edilen yüksek faiz ve sistemin dolarize edilmesinin tercih edilmesi olarak gösteriliyor. Londra’yı rahatsız eden ise; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak göreve geldiğinde %30-40’lara kadar çıkan piyasa faizlerinin yüzde 7-8’lere inmesi.

DIŞ MÜDAHALELERE KAPALI FİNANS SİSTEMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı ile hayata geçirmek istediği olgu aslında bu ekonomi yaklaşımının tamamen değişmesi, buna bağlık olarak yüksek katma değerli ihracata ve istihdama dayalı üretim modeline geçiş hedeflendi.

Bunun için dış müdahalelerden etkilenmeyecek bir Türk Lirası ihtiyacı üzerinde sistem inşa edildi. Türk Lirası üzerindeki oynaklığı engelleyecek, kur, enflasyon ve faiz sarmalına Türkiye’nin bir daha girmemesini garanti altına alacak bir sistem için önemli adımlar atıldı. Bunun için de tek şart “TL’nin değerinin ve faizinin Londra’da değil İstanbul’da belirlenmesi” geliyor. Çünkü parasının değerini, kur ve faizini yönetemeyen hiçbir ülke tam bağımsız değildir.