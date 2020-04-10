İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6835
  • EURO
    7,3319
  • ALTIN
    362.681
  • BIST100
    96542
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • LPG'nin indirimli fiyatı ne kadar oldu? LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları 2020
Ekonomi

LPG'nin indirimli fiyatı ne kadar oldu? LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları 2020

LPG ve akaryakıt fiyatlarının düşmesi tüplü araç sahiplerini sevindirdi. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren benzin ve mazot fiyatlarında son 2 haftada büyük oranda indirim uygulandı. Akaryakıt ve LPG fiyatlarındaki indirim haberleri sonrası vatandaşlar, 'LPG indirimli fiyatları ne kadar oldu? LPG fiyatı ne kadara düştü?' sorularını yoğun olarak araştırmaya başladı. Geçen hafta LPG'ye indirim gelmişti. Peki bu indirim sonrası LPG fiyatı ne kadara düştü? İşte İstanbul, Ankara, İzmir indirimli LPG fiyatları...

10 Nisan 2020 Cuma  17:39 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:39
ABONE OL

LPG fiyatında yapılan indirimler sonrası vatandaş LPG 2020 fiyatlarını araştırmaya başladı. Dolardaki düşüşün ardından akaryakıt ve LPG fiyatları da düşmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen düşüş, akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekiyor. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 13, motorinin fiyatına ise 9 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte tüplü araçlar için LPG'nin indirimli fiyatları...

LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yakın bir zamanda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından LPG otogaz pompa fiyatlarına 95 kuruş indirim geldiği açıklandı. Buna göre; Ankara'da LPG fiyatı 3,07 TL, İstanbul Avrupa yakasında 3,06'dan satılan LPG fiyatı Anadolu yakasında 3.00 TL'den satılıyor. İzmir'de ise LPG fiyatı 2,99 TL oldu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PETROL FİYATLARI 1 HAFTADA YÜZDE 50 ARTTI

Yıla 66 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı, 31 Mart’ta 22 dolara kadar geriledikten sonra, bugün itibarıyla 32 dolar seviyesinde.

Virüs salgınının küresel talebi düşürmesi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında sert düşüş kaydedilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Lazer cihazıyla sosyal mesajlar yazılı siperlikler üretiyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir ülkede daha operasyonel oldu
Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bir ülkede daha operasyonel oldu

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu
Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu

Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar

Bizi konuşmadan önce ağızlarını yıkasınlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.