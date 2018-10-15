Maden sahaları için Ar-Ge ve fabrika şartı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin madenlerini yüksek teknolojili ürünlere dönüştürmek için yerli üretim, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yeni bir dönüşüm başlattıklarını söyledi. Dönmez “Madenin işlenmesi için gerekli tüm teknoloji, altyapı ve yatırımlar artık burada yapılacak. Maden sahalarımızı yarı mamul ve nihai ürün üretebilecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlıyoruz. Fabrika kurulumu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçiyoruz” dedi.

Dönmez maden ihalelerinde fabrika ve Ar-Ge şartı konusunda “Bunun ilk adımını Çinlilerle birlikte bu yıl inşallah Bandırma’da faaliyete geçecek bor karbür tesisi kurulmasıyla atacağız. Yakında rüzgar enerjisinde de yerli üretim yapan bir fabrikanın temelini atacağız. Savunma sanayimiz açısından son derece önemli olan yüksek teknoloji ürün üretimine geçmiş olacağız. Artık ham maddeyi bire satıp dışarıdan 100-200 katına alma dönemini geride bırakıyoruz. Yerli ve milli üretim Ar-Ge’den geçiyor. Ar-Ge özgürlük ve özgünlük, teknolojide kendine has imza demektir. Biz de ‘Türk Malı’ logosuyla bu imzayı atmak istiyoruz” diye konuştu.

Petrol ve gaz arama ve üretiminde kullanılan ekipmanlarda ise belli bir yerlilik oranının yakalandığını kaydeden Bakan Dönmez, Karadeniz’de sismik arama gerçekleştiren Oruç Reis gemisinin yüzde 90 yerlilik oranıyla inşa edildiğini söyledi.

HER İLE DOĞALGAZ

Bakan Dönmez, sunulan fırsatlar sayesinde yerli üretim ve teknolojiyle yapılan yatırımların artacağını söyledi. Bakan Dönmez “Bu yıl sonuna kadar doğalgaz gitmeyecek hiçbir şehrimiz kalmayacak” dedi.