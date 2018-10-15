Maden sahaları için Ar-Ge ve fabrika şartı
Enerji Bakanı Dönmez, maden sahalarının ihalesini yarı mamul ve nihai ürün üretebilecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale edeceklerini söyledi. Dönmez ayrıca ihaleye Ar-Ge şartı da koyduklarını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin madenlerini yüksek teknolojili ürünlere dönüştürmek için yerli üretim, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yeni bir dönüşüm başlattıklarını söyledi. Dönmez “Madenin işlenmesi için gerekli tüm teknoloji, altyapı ve yatırımlar artık burada yapılacak. Maden sahalarımızı yarı mamul ve nihai ürün üretebilecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlıyoruz. Fabrika kurulumu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçiyoruz” dedi.
Dönmez maden ihalelerinde fabrika ve Ar-Ge şartı konusunda “Bunun ilk adımını Çinlilerle birlikte bu yıl inşallah Bandırma’da faaliyete geçecek bor karbür tesisi kurulmasıyla atacağız. Yakında rüzgar enerjisinde de yerli üretim yapan bir fabrikanın temelini atacağız. Savunma sanayimiz açısından son derece önemli olan yüksek teknoloji ürün üretimine geçmiş olacağız. Artık ham maddeyi bire satıp dışarıdan 100-200 katına alma dönemini geride bırakıyoruz. Yerli ve milli üretim Ar-Ge’den geçiyor. Ar-Ge özgürlük ve özgünlük, teknolojide kendine has imza demektir. Biz de ‘Türk Malı’ logosuyla bu imzayı atmak istiyoruz” diye konuştu.
Petrol ve gaz arama ve üretiminde kullanılan ekipmanlarda ise belli bir yerlilik oranının yakalandığını kaydeden Bakan Dönmez, Karadeniz’de sismik arama gerçekleştiren Oruç Reis gemisinin yüzde 90 yerlilik oranıyla inşa edildiğini söyledi.
HER İLE DOĞALGAZ
Bakan Dönmez, sunulan fırsatlar sayesinde yerli üretim ve teknolojiyle yapılan yatırımların artacağını söyledi. Bakan Dönmez “Bu yıl sonuna kadar doğalgaz gitmeyecek hiçbir şehrimiz kalmayacak” dedi.
LİSANSSIZ GÜNEŞE 6 MİLYAR DOLAR
Türkiye 2023 Zirvesi’nde konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (EPDK) Mustafa Yılmaz, farklı iş kollarından birçok insanın enerjiye yatırım yapmaya başladığını belirtti. Yılmaz “Son 15 senede Türkiye’nin yatırım kültürünü değiştirdik. Lisanssız güneş enerjisinde 6 bin megavatlık kapasite kuruldu, bu 6 milyar dolarlık yatırım demek. Çatılarda güneş enerjisi santrali kurulumları için de gerekli düzenlemeleri yaptık ve artık Türkiye’de enerji üretmeyen ev kalmayacak” dedi.
Batman’ın güneşi de elektriğe dönüşüyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde güneş enerjisinden en fazla faydalanan illerin başında gelen Batman’da özel firmalar, yenilenebilir enerji santrallerine yöneldi. Daha önce Beşiri ilçesinde kurulan enerji santralinden daha büyük bir santral bu kez Kozluk ilçesinde kuruldu. Beşiri ilçesinde daha önce 6.6 megawatt gücünde güneş enerjisi santralini kuran bir enerji firması, bu kez Batman’ın büyük ilçesi Kozluk’ta 10.7 megawatt santral projesini hayata geçirdi. Aynı firma Gercüş ilçesinde de 2 megawatt’lık santral projesini yıl sonuna kadar tamamlayacak. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma, Kozluk ilçesinde inşa edilen toplam 10.7 megawatt kurulu güce sahip ‘Povrika Güneş Enerjisi’ santralinin (GES) geçici kabulünü tamamladı. Yüklenici firma enerji panel tedariki, mühendislik ve uygulama gerçekleştirdiği GES projesini 54 günde tamamladı. 27 Eylül 2018 tarihinde geçici kabulü yapılan enerji santrali işletmeye hazır hale getirildi. Proje ile yılda 9 bin 422 hanenin elektriği karşılanacak.
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