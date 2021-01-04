Maduro ABD'den kurtulmak için yeni planını duyurdu: Yüzde 100 'Petro'ya geçiyoruz

star.com.tr 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:06 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:09

Venezuela, siyasi baskılar, darbe girişimi ve yaptırımlarla, son 3 yıldır hiperenflasyonla boğuşuyor.

Ülkede ABD yaptırımlarını aşmak umuduyla, dijital ödeme yöntemi için, 2018 yılında Petro adlı bir kripto para birimi çıkarıldı. Ancak, piyasaya sürüldüğünden bu yana Petro'dan hiçbir haber alınamadı.

Görünüşe göre maksimum yaptırım baskısına atıfta bulunan Devlet Başkanı Maduro, "Para birimimize karşı verilen savaşlar var. Bu yıl daha derin bir dijital ekonomiye doğru ilerliyoruz. % 100 dijital bir ekonomi hedefi belirledik.' dedi.

Venezuela cumhurbaşkanı, ülkedeki tüm finansal operasyonların yaklaşık % 77,3'ünün bolivar kullanılarak banka kartlarıyla gerçekleştirildiğini, operasyonların yaklaşık % 18,6'sının dolar kullanılarak yapıldığını da sözlerine ekledi.

Ülkenin para birimi, son 3 yılda % 99 değer kaybetti. Ülkedeki ekonomik durum, 2020 boyunca % 5,790'a ulaşan enflasyonla birlikte giderek daha karmaşık hale geldi. Yeni büyük banknotların basılması ve yeni pazarlara giriş çabaları, bolivar krizini çözmede başarısız oldu.

Ülkedeki hiperenflasyon, Karakas'ın petrol satma veya daha önce yurt dışına yatırılmış kendi altın rezervlerine erişim imkanını sınırlayan ABD yaptırımlarıyla daha da şiddetlenen kalıcı ekonomik krizden kaynaklanıyor.

Maduro, Aralık 2017'de Petro adlı bir kripto para biriminin piyasaya sürülmesiyle ABD yaptırımlarını aşma planını duyurdu. Karakas, yeni jetonun hükümet tarafından verileceğini ve Petro'nun fiyatının bir varil Venezuela petrolünün değerine bağlı olmasıyla ülkenin doğal kaynakları tarafından destekleneceğini duyurdu.

Maduro hükümeti, Petro'yu ABD yaptırımlarını atlayarak diğer ülkelerle petrol ticareti de dahil olmak üzere uluslararası ve yerel işlemlerde kullanmayı planlıyor.

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