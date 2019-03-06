Mahir Ünal: Doğru ekonomi politikalarıyla dolar 5 liranın altına düşecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal TRT Haber özel yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta TRT Haber koordinatör yardımcısı Aysun Torun'un konuğu oldu.

Mahir Ünal seçimlerle ilgili "Her seçimin bir kampanyası vardır. Her zaman söylediğim bir şey var, artık dijital dönüşümün bir sonucu olarak geçmişte olduğu gibi gazete ve televizyonlar psikoloji ve gündemi belirlemiyorlar. Artık psikoloji ve gündem sosyal ağlarda ortaya çıkıyor" dedi.

"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN TEMEL SORUNLARINI ÇÖZDÜ''

Ünal, kampanyalarını dijital ağırlıklı yürüttüklerini belirterek, "Genel Merkezi'mizi de dijital ortama taşıdık. Mitinglerimiz çok iyi gidiyor. İnsanımız şunu farkında bugün Amerika'nın özellikle bu Hindistan ve Türkiye'ye dönük aldığı vergi muafiyeti kararı, diğer taraftan S-400'ler üzerinden Türkiye'ye yapılan baskılar, yine Suriye'de PYD/YPG'ye yapılan silah yardımları. Bütün dünyada var olan gerilimin Türkiye'ye etkileri... İnsanımız bütün bunları farkında" dedi.

Eskiden hükümetler değişir, dertler devam ederdi. 2002'den bu yana AK Parti Türkiye'nin temel sorunlarnı çözdü. AK Parti'nin bir sorun çözme kapasitesi var. Sokakta vatandaş CHP'nin bu ülkenin sorunlarını çözeceğine inanmıyor bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na ülkenin beka sorunu sorulduğunda PYD ve YPG'yi tehdit olarak görmeyen, 'Onlar bize saldırmaz ki' diyen tavrından sokaktaki vatandaş son derece rahatsız' dedi.

UZAY AJANSI AYM'YE TAŞINDI

CHP'nin Uzay Ajansı için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ile ilgili, "Dünya değişti ama CHP değişmiyor. CHP'nin dünyayı algılama biçimi değişmiyor. Böyle bir CHP'nin Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini insanlarımız biliyor" dedi.

ANKET TARTIŞMALARI

Ünal, "Bundan 5-6 sene önce sahadan aldığınız veri size sahanın durumunu yansıtıyordu. Artık sahada iletişimin akışkanlığı, interaktifliği insanların gündemini hızla değiştirmeye başladı. 55 milyon kullanıcı sosyal medyadan anlık bilgiye ulaşıyor. Artık insanlar hızla karar değiştirebiliyorlar. Seçmen davranışına etki eden faktörler akışkan hale geldi" dedi.

Anket şirketleri artık mevcut yöntemlerle sahanın akışkanlığını okuyamıyorlar, eskiden saha daha statikti. İletişim bu kadar akışkan değildi" diyen Ünal, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Anket şirketlerine güvenmiyorum' şeklindeki konuşmasının anket şirketlerinin kullandıkları yöntemlerle ilgili olduğunu söyledi.

"HDP SİYASETİ, PKK'NIN VESAYETİ ALTINDA''

Ünal, yaptığı açıklamada, "HDP'nin siyaseti, PKK'nın vesayeti altında olduğu için HDP'ye bir parti bile diyemeyiz" şeklinde konuştu.

"DOĞRU EKONOMİ POLİTİKALARIYLA DOLAR 5 LİRANIN ALTINA İNECEKTİR"

Ünal, Türkiye'nin sorun çözme kapasitesi olduğunu söyleyerek, "Türkiye 2002'den bu yana sorunlarını çözüyor. Türkiye ekonomisine karşı bir kur saldırısı oldu. Bunu bir sorun olarak görmeyin. Birilerinin dolar 7 lira olacak şeklindeki kara propagandasına inanmayın. Türkiye'ye güvenin. Türkiye'nin geleceğine güvenin ve karamsar olmayın. Bundan sonra doğru ekonomi politikalarıyla dolar 5 liranın altına inecektir" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGLERİ

Mahir Ünal, Cumhur İttifakı mitingleri ile ilgili, "Ortak mitingde uyulması gereken kuralları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kendi teşkilatlarına gönderdi. Biz de kendi teşkilatımıza gönderdik. Ortak mitingde sadece Türk Bayrakları olacak, Cumhur İttifakı müzikleri çalınacak, her iki liderin de fotoğrafı olacak ve her iki liderin de konuşma yapmasını planlıyoruz" dedi. (TRT Haber)