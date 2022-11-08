Maier: Türkiye, Avrupa'da ilk ülkeler arasında yer alıyor

Maier, rüzgar enerjisi sektöründe nitelikli servis ve bakım personeli yetiştirilmesi amacıyla yürütülen RENEWAC Projesi (Renewable Energy Maintenance Academy) kapsamında Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen "Rüzgar Enerjisi: Paydaşlar Geleceğe Nasıl Hazırlanıyor?" başlıklı sempozyumda konuştu.

Türk ve Avusturyalı kurumlarla şirketler arasında başarılı bir iş birliği bulunduğunu dile getiren Maier, RENEWAC projesinin de iki ülke arasında uzun zamandır devam eden ortaklığın yansıması olduğunu söyledi.

Avusturya'nın Türkiye'de büyük yatırımları olduğuna işaret eden Maier, ülkenin bu anlamda Hollanda, ABD, İngiltere ve Almanya'dan sonra 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

Maier, Avusturya firmalarının Türkiye'de yeşil teknoloji, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi alanlara da yoğunlaştığını ifade ederek, "Yenilenebilir enerjide özellikle hidroelektrikte son 20-30 yılda oldukça başarılı bir konuma geldik. Türkiye'deki hidroelektrik santrallerine baktığınızda, bu santrallerin neredeyse yüzde 80'inde Avusturyalı firmaların bir makinesi veya başka bir parçasına rastlayabilirsiniz." dedi.

Avusturya'nın enerji ihtiyacının yüzde 70'inin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini vurgulayan Maier, "Avusturya, 2030'a kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi planlıyor ve 2040'a kadar da karbon nötr hale gelmeyi amaçlıyor. Bunu başarmak için hükümetimiz hem gerekli ölçümleri yapıyor hem de çevreye, enerjiye, ulaşıma, sürdürülebilir endüstrilere, eko-inovasyona, kirlilik kontrolü gibi alanlara ciddi yatırımlar yapıyor." diye konuştu.

Maier, Türkiye'de de yenilenebilir enerjinin önemli bir rol oynamaya başladığını dile getirerek, "Son yıllarda rüzgar enerjisine önemli yatırımlar yapıldı. Türkiye, genel olarak yeşil enerjiye yatırımlara bakıldığında Avrupa'da ilk ülkeler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE VE ETRAFINDAKİ TÜM BÖLGEDE YEŞİL İSTİHDAMI DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller de RENEWAC projesinin eğitim içeriği anlamında önemli olduğunu ve gelecek dönemde farklı alanlarda da devam etmesini beklediklerini söyledi. Bunlardan birinin rüzgar enerjisi sektöründeki insan kaynağının artırılması, ikincisinin santrallerin bakımı ve üçüncüsünün de akreditasyon olduğunu belirten Kandiller, "Endüstrinin gelişmesine yönelik İzmir'in kuzeyinde uygun bir ortamımız var. Dolayısıyla üniversite olarak projede yer alabileceğimiz üçüncü alan da akreditasyon konusu. Öncelikle eğiticilere ve bakım personeline eğitim vererek, sonrasında da bu hizmeti veren şirketlere akreditasyon sağlayabiliriz." diye konuştu.

RENEWAC Proje Koordinatörü Michael Puttinger, projeyle enerji dönüşümü için gerekli olan insan kaynağını oluşturmayı ve girişimciliği desteklemeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Türkiye ve etrafındaki tüm bölgede yeşil istihdamı desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

Üç aşamalı projenin ilk aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Puttinger, bu yıl yaz döneminde 12 kişinin proje kapsamında verilen eğitimlerden faydalandığını belirtti.

- RÜZGARDA KURULUMLAR TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞİYOR



Ataseven Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven de projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geçen yıl rüzgar enerjisinde 93,6 gigavatlık kurulum yapıldığını belirten Ataseven, bu miktarın tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Ataseven, nisanda yayınlanan Küresel Rüzgar Enerjisi Raporu'na göre 2030 yılında da yıllık 400 gigavatlık rüzgar santralinin hayata geçirilmesinin planlandığını, bunun ciddi bir yatırım, ekipman ve insan kaynağı gerektirdiğini söyledi.

Türkiye'nin bu açıdan şanslı bir ülke olduğunu dile getiren Ataseven, "Gerek jeopolitik konumu açısından gerekse Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin ve teknikerlerinin kabiliyetli yapısından dolayı Türkiye önemli bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

- RENEWAC PROJESİ



Bir eğitim altyapı projesi olan RENEWAC, rüzgar enerjisi santrallarında servis ve bakım hizmetlerinde çalışacak personelin kalifikasyonunun yükseltilmesi ihtiyacının giderilmesi amacıyla, Austria Development Agency'nin (ADA) katkısıyla, Yaşar Üniversitesinin yanı sıra Avusturyalı ve Türk proje ortaklarıyla 2020 yılında başlatıldı.

Proje kapsamında, son 10 yılda 10 kat artış gösteren ve binlerce kişilik istihdam oluşturan rüzgar enerjisi santrallerinin servis ve bakım hizmetlerinde çalışacak personelin kalifikasyonunun yükseltilmesi amacıyla bir eğitim merkezi hayata geçirilecek.