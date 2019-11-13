'Makine kiralamaya teşvik yatırımların önünü açar'

Özellikle KOBİ’lerin ilgi gösterdiği kiralama yöntemi, yatırım maliyetlerini aşağı çekerek, işletmelerin rekabette bir adım öne geçmelerine imkan tanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tezmaksan Genel Müdür Hakan Aydoğdu, firma olarak araç kiralama modeline benzer bir şekilde operasyonel makine kiralama modeli geliştirdiklerini ve şirketleri yüksek yatırım maliyetlerinden kurtaran sistemde makine arıza ve bakımını da ücretsiz üstlendiklerini aktardı. Bu yeni sistem ile kira bedellerinin vergiden düşürülebildiğini söyleyen Aydoğdu, 3 yıldır uyguladıkları sistem ile 10 milyon dolarlık portföy oluşturduklarını kaydetti. Şirketlerin bu model ile 10.5 milyon dolar yatırımdan tasarruf sağladıklarını, bunun yanı sıra 2 milyon dolar da vergi tasarrufu elde ettiklerini kaydetti. Aydoğdu, kiralamanın teşvik kapsamına alınması halinde yatırımların daha da artacağını söyledi.

KAPSAM GENİŞLEMELİ

Makine yatırımlarında belirli teşvikler bulunduğunu aktaran Aydoğdu, bazı markaların yatırımlardan yararlanabildiğini ancak makineye aktaracak sermayesinin olmadığını söyledi. Aydoğdu, makine kiralamanın da teşvik kapsamına girmesiyle problemin çözüleceğine inandıklarını söyledi.