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'Makine kiralamaya teşvik yatırımların önünü açar'

İhracata yönelik üretim yapan işletmeler, hem giderlerini düşürmek hem de teknolojilerini daha sık yenileyebilmek adına makine kiralamaya yöneldi.

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Özellikle KOBİ’lerin ilgi gösterdiği kiralama yöntemi, yatırım maliyetlerini aşağı çekerek, işletmelerin rekabette bir adım öne geçmelerine imkan tanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tezmaksan Genel Müdür Hakan Aydoğdu, firma olarak araç kiralama modeline benzer bir şekilde operasyonel makine kiralama modeli geliştirdiklerini ve şirketleri yüksek yatırım maliyetlerinden kurtaran sistemde makine arıza ve bakımını da ücretsiz üstlendiklerini aktardı. Bu yeni sistem ile kira bedellerinin vergiden düşürülebildiğini söyleyen Aydoğdu, 3 yıldır uyguladıkları sistem ile 10 milyon dolarlık portföy oluşturduklarını kaydetti. Şirketlerin bu model ile 10.5 milyon dolar yatırımdan tasarruf sağladıklarını, bunun yanı sıra 2 milyon dolar da vergi tasarrufu elde ettiklerini kaydetti. Aydoğdu, kiralamanın teşvik kapsamına alınması halinde yatırımların daha da artacağını söyledi. 

KAPSAM GENİŞLEMELİ 

Makine yatırımlarında belirli teşvikler bulunduğunu aktaran Aydoğdu, bazı markaların yatırımlardan yararlanabildiğini ancak makineye aktaracak sermayesinin olmadığını söyledi. Aydoğdu, makine kiralamanın da teşvik kapsamına girmesiyle problemin çözüleceğine inandıklarını söyledi.

‘Güncel teknolojiyi uygun fiyata kirala’

Türkiye’nin özellikle ihracattaki rekabetçi gücünü arttıracak katma değeri yüksek ürünlerin imalatı için firmalara bu modeli önerdiklerini kaydeden Aydoğdu, “Makina kiralama yöntemi şirketlere büyük avantajlar sağlıyor. İhracat odaklı işletmeler, rekabet edebilmek amacıyla teknolojilerini daha sık aralıklarla yenilemek durumunda oldukları için bu konularda kendilerine destek sağlıyoruz. Kiralama yöntemi ile işletmeler ihtiyacı olan yatırımı çok daha uygun imkanlarla gerçekleştirerek, herhangi bir nakit çıkışı olmadan teknolojisini yenileyebiliyor” diye konuştu.

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