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MAKZON yerli oldu

Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği (MAKZON) öncülüğünde, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) kullandığı ‘Yer altı esnek mekanize tahkimat teçhizatı’ sistemi ‘MAKZON 1’ yerli ve milli kaynaklarla Zonguldak’ta üretildi.

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Vali Erdoğan Bektaş’ın talimatıyla Zonguldak MAKZON’un öncülüğünde Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) Eğitim Merkezinin atölyesinde, TTK’nin maden ocaklarında kullandığı ve ithal ettiği kırk ayak olarak tabir edilen sistemin ilk kez yerli ve milli kaynaklarla üretimi için çalışma başlatıldı. 

TTK’nin Çin’den ithal ettiği sistem, MEKSA Eğitim Merkezinde yaklaşık 20 gün süren çalışmanın ardından MAKZON 1 adıyla üretildi.      

12.5 MİLYON DEĞERİNDE 

Zonguldak MAKZON Başkanı Murat Uzun, derneklerinin yeni kurulduğunu belirterek, “Çin’den ithal ettiğimiz bir ürünü tamamen yerli ve milli imkanlarla güç birliği yaparak ürettik” dedi.  TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz ise kurumun geçen yıl sistemi Çin’den 170 metresini 12 milyon 500 bin liraya ithal ettiğini anımsattı.

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