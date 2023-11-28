Malezya menşeli kontrplak ve kolan ithalatına yönelik soruşturma açıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Akça Kontrplak Fabrikası Sanayi ve Ticaret, Aydın Kontrplak Orman Ürünleri Sanayi Nakliye İç ve Dış Ticaret, Erapan Orman Ürünleri, Petek Kontrplak Sanayi ve Ticaret, Dülger Ağaç Sanayi, Sağlamlar Orman Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi ile Epalsan Orman Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret şirketlerince yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli ve çıkışlı kontrplak ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı, buna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, "bambudan olanlar", "en az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar", "en az bir dış yüzü kızılağaç, kayın, huş ağacı, kiraz, kestane, karaağaç, okaliptüs, hikori, atkestanesi, lime, akçaağaç, meşe, çınar, kavak ve titrek kavak, yalancı akasya, lale ağacı veya ceviz türlerinden olanlar", "her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar" olarak listelenen söz konusu ülke menşeli ve çıkışlı kontrplak ithalatına yönelik soruşturma gerçekleştirilecek.

İncelemeler sırasında Malezya'nın, aynı eşyada Vietnam ve Myanmar ile ticareti dikkate alınarak bu ülkeler üzerinden yapılan söz konusu ürün alımı da mercek altına alındı.



Öte yandan, Bando Kayış Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli ve çıkışlı bazı kolanların ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı da soruşturma açılmasına karar verildi. Konuya ilişkin tebliğ de Resmi Gazete'de yer aldı.