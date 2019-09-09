Maraş dondurmasına AB tescili alınacak

Çin’den Güney Afrika’ya ABD’den Maldivler’e kadar ihraç edilen Maraş dondurmasının Avrupa’ya açılabilmesi için gerekli olan AB Coğrafi İşareti’nin alınabilmesi için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası harekete geçti. Yereldeki korumayı uluslararası boyuta taşıyarak Maraş dondurmasının Avrupa pazarında yer bulabilmesini hedefleyen KMTSO, ‘Maraş dondurması’ nın ‘Antep baklavası’, ‘Aydın inciri’ ve ‘Malatya kayısısı’ ndan sonra AB’den coğrafi işaret alan dördüncü ürün olması için çaba harcıyor. Başvuru sürecini 1 yılda tamamlamayı hedefleyen oda, yaklaşık 100 ülkeye yapılan dondurma ihracatını artırmak istiyor.

220 MİLYON LİTRE

Bu yılın 8 ayında yapılan dondurma ihracatı 1,5 milyon dolara ulaşırken, AB’den coğrafi işaret alınmasının ardından Kahramanmaraş’taki firmaların Avrupa’da mağaza açabileceği bildirildi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Serdar Zabun ise “220 milyon litre Maraş dondurması üretiliyor. Yıllık 35 milyon dolar olan Türkiye dondurma ihracatında önemli paya sahip şehrimiz, 100 ülkeye dondurma ihraç ediyor” dedi.