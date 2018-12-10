Maraton başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumuyla başlayacak olan görüşmeler 10 gün sürecek.
- STAR ANKARA
Yeni dönemin ilk bütçesinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumuyla başlıyor. Albayrak’ın sunumunun ardından Meclis’te grubu bulunan partilerin temsilcileri de görüşlerini açıklayacaklar. Böylelikle Meclis Genel Kurulu’nda 10 gün sürecek bütçe maratonu başlamış olacak. Bütçe görüşmeleri boyunca Meclis’te partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumuyla başlayacak olan bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu’nu da, Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek.
10 GÜN SÜRECEK
2019 Bütçe Sunuş Konuşmasını Albayrak’ın yapacağı görüşmelerde sonra Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri konuşacak.
AK Parti grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP grubu adına eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli, CHP grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP grubu adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Muhammed Levent Bülbül, İP grubu adına Grup Başkanvekili Lütfü Türkan, şahsı adına lehte AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, aleyhte ise HDP Siirt Milletvekili Meral Daniş Beştaş’ın konuşma yapacağı görüşmelerde Hükümet adına konuşmayı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. Konuşmaların ardından bütçenin maddelerine geçilmesi oylanacak. Böylelikle 2019 bütçesinin Meclis Genel Kurulu’nda 10 gün sürecek görüşmeleri başlatılmış olacak.
MECLİS’İ TERK ETMEYİN UYARISI
21 Aralık Cuma gününe kadar sürecek bütçe maratonu için milletvekillerine de uyarı yapıldı. Görüşmelerin “aralıksız” yapılacağı vurgulanarak, vekiller ve bakanların da, resmi ve özel programlarını buna göre yapmaları gerektiği vurgulandı. Görüşmelerin her turunun sonunda o kurumların bütçelerinin tek tek oylanacağına işaret edilerek, program bitimine kadar Genel Kurul’dan ayrılmamaları istendi.
BİNALİ YILDIRIM’IN SON TOPLANTISI OLACAK
Bütçenin 10 günlük maratonunun bitimi ise AK Parti açısından bir başka değişimin işaretini oluşturacak. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, bütçenin son oturumunu da yönettikten sonra Meclis’e veda etmesi bekleniyor. Yıldırım’ın, 21 Aralık’taki Genel Kurul oturumunu yönettikten sonra Meclis Başkanlığı’ndan istifa sürecini işleteceği tahmin ediliyor.
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