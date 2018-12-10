Maraton başlıyor

Yeni dönemin ilk bütçesinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumuyla başlıyor. Albayrak’ın sunumunun ardından Meclis’te grubu bulunan partilerin temsilcileri de görüşlerini açıklayacaklar. Böylelikle Meclis Genel Kurulu’nda 10 gün sürecek bütçe maratonu başlamış olacak. Bütçe görüşmeleri boyunca Meclis’te partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumuyla başlayacak olan bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu’nu da, Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek.

10 GÜN SÜRECEK

2019 Bütçe Sunuş Konuşmasını Albayrak’ın yapacağı görüşmelerde sonra Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri konuşacak.

AK Parti grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Grup Başkanvekili Mehmet Muş, HDP grubu adına eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli, CHP grubu adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP grubu adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Muhammed Levent Bülbül, İP grubu adına Grup Başkanvekili Lütfü Türkan, şahsı adına lehte AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, aleyhte ise HDP Siirt Milletvekili Meral Daniş Beştaş’ın konuşma yapacağı görüşmelerde Hükümet adına konuşmayı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. Konuşmaların ardından bütçenin maddelerine geçilmesi oylanacak. Böylelikle 2019 bütçesinin Meclis Genel Kurulu’nda 10 gün sürecek görüşmeleri başlatılmış olacak.