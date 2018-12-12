Maslak’ı 116 milyon Dolar’a büyüttü 

İnşa edilen 65 bin metrekare kapalı alana sahip yeni hastane binasıyla birlikte hastane toplamda 106 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermeye başladı. Acıbadem Sağlık Grubu adına Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Güney 4 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek “Grubun 21 hastanesi ve 16 tıp merkezi var. Acıbadem, 21 ülke, 31 şehir ve 32 noktada kurduğu Health Point temsilcilikleriyle de uluslararası bir sağlık markası olarak hızla büyüyor” dedi.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLDU

Maslak’ı hastalardan gelen talep üzerine büyüttüklerini belirten Acıbadem Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz da “2009’dan beri buradayız. Büyüme çalışmaları 2 yıl önce başladı. 65 bin metrekarelik yeni hastane yatırımıyla birlikte toplamda 106 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet vermeye başladı. Büyüme projesinden sonra, 364 kişilik yatak kapasitesiyle Ekim 2018’de daha çok sayıda misafire kapılarını açtı. Acıbadem Maslak; iş dünyasının merkezinde; modern mimarisi, donanımlı altyapısı, özellikli hizmetleri, uzman kadrosu ve güncel teknolojisi ile hasta için ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti gerçeğe dönüştürüyor” dedi. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek de Onkoloji Birimleri’nden Çocuk Kliniği’ne ileri tıbbi altyapı donanımı ile Acıbadem Maslak Hastanesi’nin bir teknoloji üssü haline geldiğini söyledi.