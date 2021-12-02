Mazot fiyatları ne kadar oldu? İndirim sonrası Ankara, İzmir, İstanbul güncel motorin (mazot) fiyatları 2021

2 Aralık 2021 Perşembe 13:05 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 13:05

Benzin fiyatına 587 kuruşluk indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarının düşmesi, motorin ve benzinle çalışan araçların sahiplerini sevindirdi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak. Peki indirim sonrası İstanbul'da Mazot fiyatları ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da güncel motorin pompa fiyatları

Dolar kurunda yaşanan artış sonrasında Benzin, LPG ve Mazota (Dizel) pompa fiyatları yükselmişti. EPGİS'in duyurusuna göre, motorinin litre fiyatında dün geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidildi. Akaryakıt fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de yansıtılması bekleniyor. İşte güncel Benzin, Mazota (Dizel) ve LPG pompa fiyatları...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira oldu.

MOTORİNE 44 KURUŞLUK İNDİRİM GELDİ!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren yani 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 44 kuruşluk bir indirim uygulandı.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya düştü.

BENZİNE 58 KURUŞ İNDİRİM GELDİ!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar 2 Aralık 2021 gece yarından itibaren pompaya yansıtıldı.

Akaryakıt fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin yansıtılması bekleniyor.

AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,83 TL'den 9,39 TL'ye, İstanbul'da 9,77 TL'den 9,33 TL'ye, İzmir'de 9,85 TL'den 9,41 TL'ye geriledi.

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara, İzmir ve İstanbul'da indirim sonrası benzin ve Mazot (motorin) fiyatları şu şekilde;

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 9,09 TL

Motorin: 9,33 TL

LPG: 8,25 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin: 9,17 TL

Motorin: 9,39 TL

LPG: 8,27 TL

İzmir akaryakıt fiyatları;

Benzin: 9,17 TL

Motorin: 9,39 TL

LPG: 8,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt indirimi sonrası benzin fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin fiyatları 2021