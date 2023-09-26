Mega projede kritik adım! Tek başına Türkiye'nin yüzde 10'luk ihtiyacını karşılayacak

Türk ve Rus harikası Akkuyu NGS'de kritik bir adım daha gerçekleştirildi. Türkiye'nin mega projesinin 3. ünitesi için üretilen reaktör kabı da tamamlandı. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında incelemede bulunarak santralin son durumuna ilişkin bilgi aldıklarını belirtti. Bakan Bayraktar, "Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak." dedi.

TEK BAŞINA TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10'LUK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ülkemizin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS inşaat sahasındaydık. Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev ile çalışmaları yerinde inceleyerek santralin son durumuyla alakalı bilgi aldık. Türkiye'nin enerji arz güvenliği için stratejik bir adım olan Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız."

ROSATOM'DAN 5. REAKTÖR KABI SEVKİYATI

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bu yıl üretilen 5. nükleer reaktör kabının sevkiyatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tesiste son olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. ünitesi için üretilen reaktör kabı da tamamlandı.

Rosatom'un Volgodonsk'taki makine yapım bölümünden yapılan bu sevkiyat ile, yalnızca bir yılda 5 sevkiyat tamamlanmış ve Rus nükleer mühendislik endüstrisi tarihinde bir rekor kırılmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rosatom'un, Rusya ve Rusya dışında nükleer güç santrallerinin seri inşaatına başladığında mühendislik bölümünün iş yükünün önemli ölçüde arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nükleer ekipman üreticileri bu görevin üstesinden başarıyla geliyor ve hatta yeni rekorlar kırıyor. Proje portföyümüz şu anda 11 ülkede 33 üniteden oluşuyor. Yani daha yapacak çok işimiz var. Atommash'ın güvenilir ve sistemli çalışması, tüm bu projelerin başarıyla ve zamanında uygulanacağı konusunda bize güven veriyor. Bu da küresel nükleer pazardaki lider konumumuzu koruyacağımız anlamına geliyor."

Rosatom'un makine bölümü Atomenergomash'ın Genel Müdürü Igor Kotov da söz konusu başarının, üretimin en modern düzeyde modernizasyonunu, üretim süreçlerinin optimizasyonunu ve dijital teknolojilerin kullanılmasını sağlayan tüm ekibin 10 yıllık sıkı çalışmasına dayandığını vurguladı.

Kotov, "Bugün Rosatom'un makine mühendisliği bölümü, ülkemizin gerçek teknolojik potansiyelinin canlı bir örneği ve sektörün daha da gelişmesi için güvenilir bir temel oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükller AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da Akkuyu NGS projesinin hızla bitirilmesinde Rus şirketlerin önemli bir payı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıl içinde 5 modern reaktör kabının üretilmesi olağanüstü bir başarıdır. Bu, tesisin her çalışanının, işletme yönetiminin ve Rosatom'un büyük bir başarısıdır. Bu üretimin en üst sınırda yapılacak iş olmadığına eminim çünkü Atommash, Rus nükleer endüstrisindeki tüm işletmeler gibi yetenekli, istekli ve kendini adamış uzmanları istihdam ediyor. Akkuyu Nükleer, güvenilir ve sorumlu bir yüksek teknoloji ekipmanı tedarikçisi olan Atommash ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyor."