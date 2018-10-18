Memur emeklisinin en düşük maaşı 2 bin 370 lira olacak

Memur emeklileri ocakta toplu sözleşme kapsamında hem yüzde 4 zam hem de enflasyon farkı alacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı, emeklilerin alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 9.34 çıkmasıyla birlikte, memur emeklilerinin alacağı farkın ipuçları geldi.

FARK OLUŞTU

3 aylık enflasyona göre yüzde 5.84'lük enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı şimdiden yüzde 4 zam ve yüzde 5.84 farkla yüzde 9.84'e ulaştı. Geriye 3 aylık veri kaldı.

EN DÜŞÜK 2 BİN 149

Yılın kalan bölümünde gerçekleşen enflasyona göre fark artabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 9.84'lük ocak artışına göre bu maaş 211 lira 55 kuruş artışla 2 bin 361 lira 42 kuruşa yükselecek.

(Güneş)