Memur emeklisinin en düşük maaşı 2 bin 370 lira olacak
Milyonlarca memur emeklisinin ocak zammı şimdiden yüzde 9.84'e ulaştı. Bu artışla en düşük maaş 2 bin 370 liraya çıkacak.
Memur emeklileri ocakta toplu sözleşme kapsamında hem yüzde 4 zam hem de enflasyon farkı alacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı, emeklilerin alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 9.34 çıkmasıyla birlikte, memur emeklilerinin alacağı farkın ipuçları geldi.
FARK OLUŞTU
3 aylık enflasyona göre yüzde 5.84'lük enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı şimdiden yüzde 4 zam ve yüzde 5.84 farkla yüzde 9.84'e ulaştı. Geriye 3 aylık veri kaldı.
EN DÜŞÜK 2 BİN 149
Yılın kalan bölümünde gerçekleşen enflasyona göre fark artabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 9.84'lük ocak artışına göre bu maaş 211 lira 55 kuruş artışla 2 bin 361 lira 42 kuruşa yükselecek.
(Güneş)
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