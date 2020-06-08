Memur maaş hesaplama robotu: Memurlar için net maaş hesaplama 2020!

08 Haziran 2020 Pazartesi 13:28 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 13:28

Memur vatandaşlar Temmuz ayında yapılması beklenen memur temmuz enflasyon farkı 2020 memur maaş zam oranını ve memur maaş hesaplama robotunu araştırıyor. Temmuzda memurların maaşlarına hem zam yapılacak hem de aile yardımları zamlı olarak ödenecek. Böylece çok sayıda memur çifte zam almış olacak. Memurlar Memur maaş hesaplama robotu ile alacakları zam oranını hesaplamak istiyor. Memurlar, 2020'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon farkı oranında zam alacaklar. Peki memur maaş hesaplama robotuna göre ne kadar maaş alacaklar? İşte Memurlar için net maaş hesaplama 2020

Her ayın üçünde açıklanan enflasyon farkı oranına göre netleşecek olan memur temmuz zam oranı, yılın ilk 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Memur maaş hesaplama robotu ile 2020 Temmuz ayı zamlı maaşları hesaplayabilirsiniz. Peki Memurlar için net maaş hesaplama 2020 ile zam oranı ne kadar olacak? Memur maaş hesaplama robotuna göre en düşük maaş 3 bin 677 liraya çıkarken, 2 çocuğu olanın aile yardımı 500 lirayı bulacak. İşte temmuz enflasyon farkı ile memurlar için net maaş hesaplama 2020!

Ekonomistlerin yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek. Buna göre memur maaş hesaplama robotu ile memurlar için net maaş hesaplama 2020 nasıl yapılır? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e yükselecek. İşte Memurlar için net maaş hesaplama 2020!

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Hesaplama net maaş üzerinden yapılmıştır. Vergi oranları ve diğer kesintiler nedeniyle farklılık gösterebilir.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?