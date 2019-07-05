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Memur maaş zammı son dakika yeni memur zamları ne kadar? Memur Temmuz ayı zamlı maaşları ne zaman alınacak?

Devlet memurları Temmuz ayı zamlarıyla ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kamu çalışanının alacağı zam oranı ve ek ödemelerdeki zam oranları belli oldu. Şimdi vatandaşlar, ‘Memur maaş zammı son dakika yeni memur zamları ne kadar? Memur Temmuz ayı zamlı maaşları ne zaman alınacak? İşçi emeklisi ne kadar alacak? Memur eş ve çocuk ödemeleri kaç lira oldu?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 433.88 liraya çıktı. Memurlara, çalışmayan eşleri için 278.69 lira ödeniyor. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 65.30 TL, Altı yaş üstü için 32.65 lira oldu. İşte Temmuz ayı zam oranları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

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‘Memur maaş zammı son dakika yeni memur zamları ne kadar? Memur Temmuz ayı zamlı maaşları ne zaman alınacak? İşçi emeklisi ne kadar alacak? Memur eş ve çocuk ödemeleri kaç lira oldu?’ sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Devlet memurları Temmuz ayı zamlarıyla ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kamu çalışanının alacağı zam oranı ve ek ödemelerdeki zam oranları belli oldu. Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 433.88 liraya çıktı. Memurlara, çalışmayan eşleri için 278.69 lira ödeniyor. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 65.30 TL, Altı yaş üstü için 32.65 lira oldu. Temmuz zammı yüzde 5 1.01 olunca eş yardımı 278.68'den 295.44 liraya yükseldi. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 409.29 ödenirken, bu tutar 433.88 liraya çıktı. İşte Temmuz ayı zam oranları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

MEMUR EŞ VE ÇOCUK ÖDEMELER ARTTI

Memurlar için üçüncü artış ise eş ve çocuk yardımlarında gerçekleşti. 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 433.88 liraya çıktı. Memurlara, çalışmayan eşleri için 278.69 lira ödeniyor. Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 65.30 TL, Altı yaş üstü için 32.65 lira oldu.

Temmuz zammı yüzde 5 1.01 olunca eş yardımı 278.68'den 295.44 liraya yükseldi. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 409.29 ödenirken, bu tutar 433.88 liraya çıktı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Yaklaşık 17 milyon kişiye ödenen maaşlar bu ay zamlanıyor. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin ve evde yakınına bakanların geliri artıyor. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. İşte İşte yeni , memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...

İŞÇİ EMEKLİSİNE 56 TL

En düşük işçi emeklisinin aylığı sadece 56 lira artarak bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı 69 lira artışla bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da 65 lira artışla bin 363 liraya çıkacak.

ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

En düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek.

En düşük SSK emeklisinin maaşı bin 888 liradan bin 983 liraya, Bağ Kur emeklisinin maaşı da bin 690 liradan bin 775 liraya yükselecek.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 6 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükselecek.

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA ALINACAK

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor

 
ÖĞRETMEN VE EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
 
Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranının ardından 2019 Ocak ayından bu yana 2 bin 926 lira alan emekli öğretmenler, yılın ikinci yarısında 3 bin 102 lira aylık alacak.
 
Ocak ayından bu yana 4 bin 737 lira maaş alan görevdeki öğretmenler ise 5 bin 022 lira maaş alacak. 
 
BİR SONRAKİ ZAM NE ZAMAN?
 
Öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına bir sonraki zammın, önceki yıllarda olduğu gibi yılbaşında yani 2020 Ocak ayında yapılması bekleniyor. 
 
İŞTE YENİ MAAŞLAR VE HESAPLAMA YÖNTEMİ
 
SSK ve Bağkurlulara yüzde 5, memur ve memur emeklilerine yüzde 6 oranında zam verilecek.
Hesaplama için şu formülü kullanabilirsiniz:
Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100
 
1000 lira alan SSK ve Bağkurlu 1050 lira
 
1100 lira alan SSK ve Bağkurlu 1155 lira
 
1200 lira alan SSK ve Bağkurlu 1260 lira
 
1300 lira alan SSK ve Bağkurlu 1365 lira
 
1400 lira alan SSK ve Bağkurlu 1470 lira
 
1500 lira alan SSK ve Bağkurlu 1575 lira
 
1600 lira alan SSK ve Bağkurlu 1680 lira
 
1700 lira alan SSK ve Bağkurlu 1785 lira
 
1800 lira alan SSK ve Bağkurlu 1890 lira
 
1900 lira alan SSK ve Bağkurlu 1995 lira
 
2000 lira alan SSK ve Bağkurlu 2100 lira
 
2100 lira alan SSK ve Bağkurlu 2205 lira
 
2200 lira alan SSK ve Bağkurlu 2310 lira
 
2300 lira alan SSK ve Bağkurlu 2415 lira
 
2400 lira alan SSK ve Bağkurlu 2520 lira

TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE ENFLASYON FARKI VERİLECEK Mİ?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

DEVLET MEMUR OLMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Devlet memuru olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşında olmak zorunda. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adaylardan talep edilen eğitim seviyeleri kadro ve kurumlara göre lise, ilkokul ve önlisans ile lisans mezunu olarak değişmektedir.

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