Memur ve emekli maaş zammı için düğmeye basıldı! Düzenlemenin detayları ortaya çıktı

AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak.

14- 28 Mayıs seçimlerinin sonrasında toplanan 28'inci Dönem meclisinde önce milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler komisyonların oluşumuna çevrildi.

KOMİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Kurban Bayramına kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek. Daha sonra da komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak.

EMEKLİ VE MUMUR MAAŞLARI İÇİN YASA

AK Parti grubu, TBMM tatile girmeden çıkartılacak yasalar ile ilgili de çalışmaya başladı. İlk teklif memur ve emekli maaşları ile ilgili. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının arttırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak.

EN SON MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ARTIŞ YAPILDI?

Erdoğan'ın talimatı ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu düzenleme sonrasında 5 bin 500 lira maaş alan birine 2 bin lira zam yapılırken maaşı 7 bin 200 lira olan ve üstelik çok daha fazla prim ödeyen emekli sadece 300 lira artış almıştı. Bu durum üzerine emeklilerin itirazları gündeme geldi ve Başkan Erdoğan, seçim sonrası bunları düzelteceklerini söyledi. Erdoğan, seçimden hemen sonra gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdi.

YÜSKEK PRİM ÖDEYENLERİN DAHA YÜKSEK MAAŞ ALMASI SAĞLANACAK

AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı yasa teklifine göre bu sıkıntının giderilmesi için emekli maaşlarında kademeli artış getiren bir sisteme geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almaları sağlanacak.

Torba yasada Başkan Erdoğan'ın seçim meydanlarında verdiği vaatler çerçevesinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması da bulunuyor.

İKİNCİ TORBA EKONOMİ VE DEPREM

AK Parti, tüm bakanlıklara Meclis tatilinden önce çıkartılmasını istedikleri acil düzenlemeler olup olmadığını da sordu. Bu çerçevede bir torba yasa teklifi daha hazırlanacak. İkinci torba yasa içinde ekonomiye ve depreme yönelik bazı düzenlemelerin bulunması bekleniyor.

EK BÜTÇE NETLEŞMEDİ

Depremin maliyeti, memur ve emekli maaşlarındaki artışlardan sonra ek bütçeye gerek olup olmadığına ise önümüzdeki günlerde karar verilecek. Bu konu henüz netlik kazanmadı.

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracakları müjdesini duyururken gözler ödeme takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE YATACAK

Yeni dönemin ilk kabinesi emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için takvimi öne çekti.

Emekliler Kurban bayramı öncesi çifte bayram yaşarken, temmuzda da zamlı aylık alacak. Mevcut uygulamada emekli aylıkları tahsis numarasının son hanesine göre yatılıyor. SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28'i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor. Bağ-Kur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9,7.5 olanlara her ayın 25'inde, 3,1 olanlara 26'sında, 8,6,4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde 0 olanlar ise her ayın 26'sında aylık alıyor.

5 GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

SGK TAKVİMİ AÇIKLAYACAK

Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı dikkate alındığında ödeme takviminin de 17 Haziran itibariyle başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira ikramiye yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda yeni bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2 bin lira olarak hesaplara yatacak.

EMEKLİ MAAŞINDA ÖNEMLİ DETAY: TEMMUZDA DA ZAMLI AYLIK

Emekliler temmuzda da zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.

Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak. En düşük emekli aylığına zammın ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.