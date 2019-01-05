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Açıklanan enflasyon rakamları sonrası memurlara bu ay 3 ayrı zam yansıtılacak

Önceki gün açıklanan enflasyon rakamları emeklilere olduğu kadar memurlara da zam yapılmasını sağladı. Memurlara bu ay 3 ayrı zam yansıtılacak. Maaşları yüzde 4'lük toplu sözleşme ile artacak olan memurlar, yüzde 6.73 enflasyon farkı da alacak.

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2018 enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memurların aile yardımı da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için aylık 251.68 lira ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98, 6 yaş üstü için 29.49 lira olarak uygulanıyordu. Bu ay bu tutarlar yükseldi. Eş yardımı 278.69 liraya çıkarken; çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65.30 liraya, 6 yaş üstü için 32.65 liraya ulaştı.
 
Geçen ay 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 369.64 lira ödenirken; bu tutar 409.29 liraya yükseldi.
 
Toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği en az yüzde 40, engeli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Bu aydan itibaren 0-6 yaş arası çocuk için 88.47 lira yerine 97.95 TL, 6 yaş üstü çocuk için 44.24 lira yerine 48.98 TL ödenecek.
 
EMEKLİ MEMURA EN AZ 2.379 LİRA
 
Memurlarla birlikte emekli memurların da maaşlarına çifte zam yapılmış oldu. En düşük emekli memur maaşı 2.288 lira olacak. Yüzde 4'lük ek ödemeyle birlikte bu rakam 2.379 liraya yükselecek. Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.
 
(Sabah)

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