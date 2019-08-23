Meralar suya kavuştu hayvancının yüzü güldü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşanan meralara güneş enerji paneliyle desteklediği su kuyuları oluşturarak, hayvancılara nefes aldırdı.

Hayvancılığın güçlenmesi için üreticilere yem desteği sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şimdilerde ise meralarda hayvancılığın geliştirilmesi için kolları sıvadı.

Bu kapsamda mera olarak kullanılan 9 ilçedeki 13 noktada araştırma yapan ekipler, su kuyuları açıp, güneş panelleriyle elde ettikleri enerjiyle suyu meralara taşıdı. Böylelikle meraya su taşımak zorunda kalan köylünün maliyetini düşüren ekipler, 15 yeni meraya daha su taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığın bölgede geliştirilmesi için bir dizi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda hayvancılığı desteklemek için 9 ilçede 13 mera tespit ettiklerini ifade eden Özsöyler, "Bu tespitlerin ardından hayvanlarımız için özel yalaklar hazırlattık. Bunu yaparken su ihtiyacı yaşanan meraları tercih ettik ve önce kuyular oluşturduk. Ama buralara enerji çekmek oldukça maliyetliydi. O yüzden güneş enerjisi panelleri kurdurarak kuyulardaki suyu dışarıya çıkarıp yalaklara verdik." dedi.

Böylelikle üreticilere ekstra maliyet yüklemeden hayvanlarını suyla buluşturma imkanı bulduklarını aktaran Özsöyler, "Artık meradaki üreticilerimiz, temiz suyu hayvanlarıyla buluşturabiliyorlar. Böylelikle de hem hayvanların hastalıklardan korunması sağlanıyor, hem de et ve süt kaybı engellenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman da Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve güneş enerjisi paneliyle çalışan su kuyusu neden