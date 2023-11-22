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Ekonomi

Merkez Bankası, 2 kuruluşun faaliyetini iptal etti

Merkez Bankası, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Merkez Bankası, 2 kuruluşun faaliyetini iptal etti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti.

TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para ihracı hizmetleri sunmak üzere 10 Eylül 2020'de verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Söz konusu karar; Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu'nun 16. ve 19. maddesi uyarınca alındı.

  • TCMB
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