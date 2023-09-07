Merkez Bankası Başkanı Erkan 2024 yılını işaret etti: Meyvelerini alacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz" dedi.