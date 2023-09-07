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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Erkan 2024 yılını işaret etti: Meyvelerini alacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz' dedi.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Erkan 2024 yılını işaret etti: Meyvelerini alacağız
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz" dedi.

  • TCMB başkanı
  • Para politikası
  • İç talep kontroli

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