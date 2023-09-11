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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile görüştü

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine araya geldi.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile görüştü
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TBB'den yapılan açıklamada, toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "TBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır. TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdi." ifadeleri kullanıldı.

  • TCMB Başkanı
  • TBB Yönetim Kurulu
  • OVP açıklaması

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