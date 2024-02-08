Merkez Bankası Başkanı Karahan açıkladı! Enflasyonda tahmin değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Ankara'da Enflasyon Raporu 2024-I Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamalarından satır başları;

* Parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.

* Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır. Önceki rapor dönemine kıyasla gelişmiş ülke MB'lerinin politika faizini indirmelerine yönelik piyasa beklentileri artmıştır. 2023 yılının son çeyreğinde küresel risk iştahı belirgin toparlanmıştır.

* Birçok ekonomide son aylarda çekirdek enflasyon son aylarda gerilemektedir. Bununla birlikte enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir.

* Enflasyon görünümünde bozmaya izin vermeyeceğiz. Gereken sıkılığı korumakta kararlıyız.

* Yıllık enflasyonun 2024 yılının ilk yarısına kadar artmasını beklediğimizi tüm politika metinlerimizde, sunumlarımızda ve enflasyon raporlarında paylaştık.

* 2023 yılı son çeyreğinde enflasyon önceki rapor tahminleriyle tutarlı seyrederek yıl sonunda yüzde 64,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

* Yıllık enflasyonun 2024 yılının ilk yarısına kadar artmasını beklediğimizi sizlerle paylaştık. Üçüncü çeyrekte birden fazla şok bir arada gerçekleşmişti, yüksek oranda olan bu şokların bir arada gerçekleşmesi beklenti ve fiyatlama davranışlarında ilave bozulmaya yol açmıştı. Son çeyrekte ise parasal sıkılaştırmanın etkileriyle enflasyon 3,3 puan ile sınırlı oranda artmıştır.

* Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz.

* Konut piyasası gelişmeleri öncü göstergeleri olarak yakından takip ediliyor.

* Büyük kentlerde konut fiyatlarındaki artış hızı belirgin şekilde yavaşladı, bu kiralara da yansıyacaktır.

* KKM'nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir.

* Özellikle otomobil, beyaz eşya, mobilya ve ev aletlerinde fiyat artışları yavaşlamıştır. Eğitim, sağlık hizmetleri ve kira gibi geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi güçlü kalemler sebebiyle önemli bir atalet göstermektedir. Bu kalemler, şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun süre yayılmasına sebep olmaktadır.

* 2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini önceki rapordaki haliyle korundu. 2024 yıl sonu yüzde 36, 2025 yıl sonu ise yüzde 14 olarak tahmin edilmiştir.

* Yılın ilk yarısında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak yüzde 4'ün altında, ocak ayı hariç ise yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyoruz.

* Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz fakat görünümün bozulması halinde kararlarımızı gözden geçireceğiz.

* Son aylarda verilere baktığımızda sağlıklı bir gelişme olduğunu değerlendiriyoruz.