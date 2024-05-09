Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

* Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

* Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

* Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz.

* 2024 yılı ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle, iç talepte zayıflama olacağını ve bu sayede cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

* Enflasyonun ana eğilimi gerilemekle birlikte, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretmiştir.

* Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının, diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu görüyoruz.

* Enflasyon Nisan'da %69,38 ile tahmin aralığının 0,9 puan üzerinde tamamladı.

* Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır.

* Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir.

* Nisanda kartlı harcamalar zayıfladı.

"SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"

* Sıkı para politikası sürecek.

* Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

* TL'deki istikrarlı seyir, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talebin zayıflaması önümüzdeki dönemde mal grubunda fiyat artışlarının yavaşlamasına neden olacaktır.

* Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

* Menkul kıymet tesis uygulamasını 9 Mayıs itibarıyla tamamen sonlandırdık.

* Kararlarımızın enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlayacağını ve piyasa beklentileriyle ara hedef arasındaki farkın kapanacağını öngörüyoruz.

* Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır.

* Parasal sıkılaştırmamız, finansal piyasalara hızlı ve güçlü şekilde yansımaktadır.

"TL MEVDUATA GEÇİŞ HIZLANDI"

* TL mevduata geçiş hızlandı. Uyguladığımız politikalara güven arttı.

* Mart toplantısında yaptığımız ilave parasal sıkılaştırma, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırmış ve rezervlere olumlu yansımıştır.

* Son sekiz ayda TL mevduatın payı yüzde 32'den yüzde 44'e çıkarken, KKM'nin payı yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi.

* Son dönemde yabancı para kredilerinin arttığını gözlemliyoruz.

* Swap hariç net rezervlere bugün itibarıyla baktığımızda son iki haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır.

* Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ve ekonomi politikalarındaki eşgüdümün korunacağı bir görünüm esas alınmıştır.

2024 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

* 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e güncelledik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz.

* Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21'e tekabül etmektedir.

* Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir.

* Aylık enflasyonun ana eğiliminde, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri, öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

* Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız.

* Haziran'dan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

* Enflasyon mayıs ayında zirve yapacaktır.

* TL ihtiyaç ve ticari kredi büyümesini yüzde 2'ye düşürdük. Kredi kartı azami faiz oranlarını yükselttik.