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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.' dedi. Karahan, '2024 yılsonu enflasyon tahminin iki puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektik.' açıklamasında bulundu.

9 Mayıs 2024 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

* Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

* Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

* Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

* Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz.

* 2024 yılı ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle, iç talepte zayıflama olacağını ve bu sayede cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

* Enflasyonun ana eğilimi gerilemekle birlikte, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretmiştir.

* Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının, diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu görüyoruz.

* Enflasyon Nisan'da %69,38 ile tahmin aralığının 0,9 puan üzerinde tamamladı.

* Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır.

* Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması, dezenflasyon açısından kritik önemdedir.

* Nisanda kartlı harcamalar zayıfladı.

"SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"

* Sıkı para politikası sürecek.

* Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

* TL'deki istikrarlı seyir, finansal koşullardaki sıkılaşma ve iç talebin zayıflaması önümüzdeki dönemde mal grubunda fiyat artışlarının yavaşlamasına neden olacaktır.

* Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

* Menkul kıymet tesis uygulamasını 9 Mayıs itibarıyla tamamen sonlandırdık.

* Kararlarımızın enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlayacağını ve piyasa beklentileriyle ara hedef arasındaki farkın kapanacağını öngörüyoruz.

* Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır.

* Parasal sıkılaştırmamız, finansal piyasalara hızlı ve güçlü şekilde yansımaktadır.

"TL MEVDUATA GEÇİŞ HIZLANDI"

* TL mevduata geçiş hızlandı. Uyguladığımız politikalara güven arttı.

* Mart toplantısında yaptığımız ilave parasal sıkılaştırma, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırmış ve rezervlere olumlu yansımıştır.

* Son sekiz ayda TL mevduatın payı yüzde 32'den yüzde 44'e çıkarken, KKM'nin payı yüzde 26'dan yüzde 14'e geriledi.

* Son dönemde yabancı para kredilerinin arttığını gözlemliyoruz.

* Swap hariç net rezervlere bugün itibarıyla baktığımızda son iki haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır.

* Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ve ekonomi politikalarındaki eşgüdümün korunacağı bir görünüm esas alınmıştır.

2024 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

* 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e güncelledik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz.

* Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21'e tekabül etmektedir.

* Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir.

* Aylık enflasyonun ana eğiliminde, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri, öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

* Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise, para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız.

* Haziran'dan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

* Enflasyon mayıs ayında zirve yapacaktır.

* TL ihtiyaç ve ticari kredi büyümesini yüzde 2'ye düşürdük. Kredi kartı azami faiz oranlarını yükselttik.

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