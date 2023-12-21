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Ekonomi

Merkez Bankası deprem bölgesi için kararı uzattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususların Haziran 2024'e kadar devam edeceğini bildirdi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 15:47 - Güncelleme:
Merkez Bankası deprem bölgesi için kararı uzattı
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Bankadan yapılan açıklamada, TCMB'nin mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'e indirileceği, ayrıca 29 Aralık 2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamanın 6 ay süreyle uzatılacağı ifade edildi.

Türk lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında da Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edileceği belirtildi.

MERKEZ BANKASI SADELEŞME ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bankadan gönderilen bilgi notunda da TCMB'nin makroihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi kapsamında önemli adımlar attığına işaret edildi.

Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak, makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yabancı para mevduata yönelik menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 4'e çekildiği bildirildi.

Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları kapsamındaki aylık TL kredi büyüme sınırlarının 2024 yılı Haziran ayına kadar aynı şekilde uygulanmaya devam edileceği, mevcut durumda TL kredi aylık büyüme sınırlarının taşıt, ticari ve ihtiyaç kredilerinde sırasıyla yüzde 2, yüzde 2,5 ve yüzde 3 olarak uygulandığı belirtildi.

TCMB'nin daha önceki kararlarında, sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verdiği anımsatılarak, ihracat, yatırım, tarım, esnaf ve deprem bölgesine sağlanan kredilerin bu sınırlamalardan muaf tutulduğu kaydedildi.

Bankanın deprem bölgesindeki toparlanma sürecini desteklemek amacıyla, deprem bölgesine yönelik kullandırılan kredilere tanınan menkul kıymet tesis muafiyetini 6 ay süreyle Haziran 2024'e kadar uzattığı ifade edildi.

Yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden alınan komisyon uygulaması kapsamında yüzde 75 oranındaki yenileme hedefinin sonlandırıldığı, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik adımlar kapsamında aylık TL payı artış hedefinin Türk lirası mevduat payına göre farklılaştırılmak üzere revize edildiği belirtildi.

  • TCMB
  • deprem kredisi
  • menkul kıymet uygulaması

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