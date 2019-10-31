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Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı mı? Merkez Bankası enflasyon beklentisi ne oldu?

Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı mı? Merkez Bankası enflasyon beklentisi ne oldu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 sonu enflasyon beklentisini aşağı yönde revize etti. TCMB Başkanı Murat Uysal 'Enflasyon Raporu 2019-IV' sunumunu gerçekleştirdi. Uysal enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12,0 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye geldikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini dile getirdi. Merkez Bankası enflasyon raporuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019 sonu enflasyon beklentisini aşağı yönde revize etti. Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı mı? Merkez Bankası enflasyon beklentisi ne oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal "Enflasyon Raporu 2019-IV" sunumunu gerçekleştirdi. Uysal enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12,0 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye geldikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi. Merkez Bankası enflasyon raporu hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 
 

 
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI MI? 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2019 sonu enflasyon beklentisini aşağı yönde revize etti.
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal "Enflasyon Raporu 2019-IV" sunumunu gerçekleştirdi.
 
Uysal enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 12,0 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye geldikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi.
 
Uysal "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında (orta noktası yüzde 12,0), 2020 yılı sonunda yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir." dedi.
 
Bir önceki raporda enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,5 ile yüzde 16,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,9), 2020 yılı sonunda ise yüzde 5,2 ile yüzde 11,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmüştü.
 

 
TCMB beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,69, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,18, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,76 olarak belirlenmişti.
 
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Eylül ayı için yıllık enflasyonu yüzde 9,26 olarak açıklamıştı.

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