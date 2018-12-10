Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon büyüme rakamları açıklandı mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Merkez Bankası kritik faiz kararını bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında karar verecek. Bilindiği üzere bu hafta piyasalar için kritik bir haftaya teşkil etmekte. Geçtiğimiz hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz - Eylül 2018 dönemi büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye kur şokunun yaşandığı 3. çeyrekte yüzde 1.6 büyümüştü. Beklenti büyümenin yüzde 2 olacağı yönündeydi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 3. çeyrekte yüzde 1.1 düştü. Bu dönemde özel tüketim yüzde 1.1 arttı. Yatırımlar yüzde 3.8 azaldı. Devletin nihai harcamaları yüzde 7.5 arttı. Öte yandan 1. çeyrek GSYH yüzde 7.3'ten yüzde 7.2'ye revize edildi. 2. Çeyrek GSYH yüzde 5.2'den yüzde 5.3'e revize edildi. Merkez Bankası faiz kararı TÜİK son dakika enflasyon büyüme rakamları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Küresel piyasalarda ticaret savaşları takip edilirken, Türkiye için yurtiçi verilerin kritik olduğu bir hafta başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz - Eylül 2018 dönemi büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye kur şokunun yaşandığı 3. çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 2 olacağı yönündeydi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 3. çeyrekte yüzde 1.1 düştü. Yarın ödemeler dengesi rakamları belli olacak. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Cuma günü ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Türkiye’nin kredi notunu değerlendirecek

Dolar/TL kuru 13 Ağustos'ta 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14.30'da aralık ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.



Öte yandan TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak bütçe mesaisi, hafta sonu dahil aralıksız 12 gün sürecek.



ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına verilen 90 günlük ateşkesi olumsuz etkilemesi beklenen davanın duruşması bugün. Çinli teknoloji devi Huawei'nin CFO'su Mıng Vancou, bugün Kanada'da kefalet duruşmasına çıkacak. ABD Adalet Bakanlığı ise Mıng Vancou'nun ABD makamlarına teslim edilmesini istiyor.







ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ AYDA DA CARİ FAZLA BEKLENİYOR



Salı günü ödemeler dengesi rakamları belli olacak. Cari dengenin art arda üçüncü ayda da artış göstererek 2.5 milyar dolar civarı fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.



Salı günü Hazine'nin 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvil ihalesi var.



MERKEZ'İN FAİZ KARARI PERŞEMBE GÜNÜ



Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Piyasalarda Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin açıklamaları ardından ise bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.



Para Politikası Kurulu 25 Ekim'deki toplantısı sonucunda faizleri yüzde 24 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası eylül ayında faizi beklentilerin üzerinde bir adımla yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 13 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek.



FITCH NOTU DEĞERLENDİRECEK



Cuma günü ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesini güncelleyecek. Kredi değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.



Fitch Türkiye’yi BB ile yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında değerlendiriyor. Görünüm ise “negatif”. Kuruluş en son Temmuz ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye indirmişti.