Piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı öncesinde ekonomistler, haziran ayı için açıklanacak politika faizi beklentisini açıkladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz artarsa altın ve dolar düşer mi? FED faiz artırırsa altın ne olur? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTARSA DOLAR DÜŞER Mİ?



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi artırması halinde; doların aşağı yönlü hareket etmesi beklenilir. Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşmesi beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARTARSA ALTIN NE OLUR?



Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ SABİT TUTARSA NE OLUR?



Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir. Merkez Bankası faizi düşürürse; doların yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı öncesinde ekonomistler, haziran ayı için açıklanacak politika faizi beklentisini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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