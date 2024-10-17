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Ekonomi

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı! 1 milyar 71 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Ekim ile biten haftaya ait Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, TCMB'nin toplam rezervleri 1 milyar 71 milyon dolar artış göstererek 157 milyar 386 milyon dolar seviyesine ulaştı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı! 1 milyar 71 milyon dolar arttı
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 11 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 881 milyon dolar artışla 93 milyar 643 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Ekim'de 92 milyar 762 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 190 milyon dolar yükselişle 63 milyar 553 milyon dolardan, 63 milyar 743 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 71 milyon dolar artarak 156 milyar 315 milyon dolardan, 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
06.09.202460.19386.568146.761
13.09.202461.39592.155153.550
20.09.202462.28394.109156.392
27.09.202463.56693.824157.390
04.10.202463.55392.762156.315
11.10.202463.74393.643157.386

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