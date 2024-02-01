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Ekonomi

Merkez Bankası ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 15:01 - Güncelleme:
Merkez Bankası ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalamak üzere İspanya'ya günübirlik ziyarette bulundu.

Mutabakat zaptına ilişkin TCMB'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, TCMB Başkanı Erkan ile İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos tarafından İspanya'nın Madrid kentinde mutabakat zaptına imza atıldı.

Söz konusu anlaşma kapsamında, 2 ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

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