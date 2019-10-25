Merkez Bankası kararı bugün vermişti... Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber ortak yayınında ‘Cumhurbaşkanı Özel’ programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ve faiz oranlarına dair soruları yanıtladı. Erdoğan " Faizin ne denli bir bela olduğuna inanırım. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda faiz oranlarının çok düşük hatta eksilerde olduğunu görüyoruz. Bize ne oluyor da 40 puanlara kadar çıkıyoruz. Biz göreve geldiğimizde politika faizi yüzde 63'tü. Biz 4,6'ya kadar indirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Benim saham birinci derecede ekonomidir. Faizin ne denli bir bela olduğuna inanırım. Dünyada gelişmiş ülkelere baktığımızda faiz oranlarının çok düşük hatta eksilerde olduğunu görüyoruz. Bize ne oluyor da 40 puanlara kadar çıkıyoruz. Biz göreve geldiğimizde politika faizi yüzde 63'tü. Biz 4,6'ya kadar indirdik. Enflasyonu da 30'dan 7,2'ye kadar indirdik. Sonra bu Taksim hadiseleri ile faiz bir anda çift haneliye çıktı.

ARAÇ MI AMAÇ MI OLACAK?

Biz faizi düşürelim derken birileri de faizi artıralım dediler. Ben şu anda o inançtayım. Bundan önceki tabi Merkez Bankası bağımsızdır diyorlar ya, Merkez Bankası bağımsızdır derken milletime hesabı Merkez Bankası mı verecek. Bizim bu işi planlamamız lazım, bir şeyi yakalamamız lazım, amaç mı olacak, araç mı olacak? Burada birileri amaç bağımsızlığını savunuyor. Kusura bakmasınlar.

GİRİŞİMCİ ÖZ GÜVENİNİ KAYBETTİ

Merkez Bankası başkanını görevden alabilir değiştirebilir. Biz bu adımı attık. Neredeyse tek haneliye yaklaşıyoruz. Tek haneliye geçtiğimiz anda enflasyonda da ciddi manada düşüşü göreceğiz. Türkiye'de yatırımlar sıçrama yapacak. Bu kadar yüksek faizle yatırım olur mu? Girişimci öz güvenini kaybetti. Parayı pahalıya satın alan insan yatırım yapabilir mi? Konut satışlarında faizler düşünce satışlar arttı. Sadece konut olayı bile bir çok sektörü hareketlendiriyor."