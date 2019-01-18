Merkez Bankası piyasayı 41 milyar lira fonladı
Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 41 milyar lira fonladı.
- DHA
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 66 milyar 750 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 düzeyinde gerçekleşti. İhalede basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.
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