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Ekonomi

Merkez Bankası rekora koşuyor! 116,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 116,6 milyar dolara yükseldi.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Merkez Bankası rekora koşuyor! 116,6 milyar dolara yükseldi
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TCMB tarafından, Ağustos 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 artarak 116,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 7,6 artarak 67,4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0,9 artışla 41,8 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 48,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 39,7 milyar doları anapara, 8,5 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 72,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 24,7 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalarak 44,3 milyar dolara geriledi.

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