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Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 94 milyar 247 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 436 milyon dolar artarak 94 milyar 247 milyon dolara ulaştı.

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TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 18 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 380 milyon dolar artışla 73 milyar 830 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 11 Ocak ile biten haftada 72 milyar 450 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 56 milyon dolar artarak 20 milyar 361 milyon dolardan 20 milyar 417 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 436 milyon dolar artışla 92 milyar 811 milyon dolardan 94 milyar 247 milyon dolara çıktı.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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