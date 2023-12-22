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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra bir ilk
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TCMB, dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.

Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı.

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.

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