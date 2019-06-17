Merkez Bankası'ndan bankalara likidite izni
Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verildiğini açıkladı.
- AA
Merkez Bankası, "Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı kullandırılmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Likidite imkanına uygulanacak faiz oranı, politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek.
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