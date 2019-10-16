Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye işyerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı. Karar, 1 Kasım 2019'dan itibaren geçerli olacak. Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmuyor.