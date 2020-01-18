İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.468
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklarındaki altın payı oranını değiştirdi. Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirildi.

18.01.2020  09:30 - Güncelleme: 18.01.2020  09:30

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla, Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında;

Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesine,

Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesine

karar verilmiştir.

Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesi ile piyasaya 1,7 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesi ile piyasadan 0,3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite çekilmesi ve piyasaya 2,0 milyar Türk lirası likidite verilmesi beklenmektedir. Ancak işlenmiş veya hurda altının yurt içi yerleşiklerden toplanması zorunlu olduğundan bahsedilen etki zaman içinde kademeli olarak gerçekleşebilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İspanya'da atlar, kötülüklerden arındırılmak için ateş üzerinde yürütüldü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir ülkeden daha S-400 hamlesi! ABD engel olabilecek mi?
Bir ülkeden daha S-400 hamlesi! ABD engel olabilecek mi?

Bir ülkeden daha S-400 hamlesi! ABD engel olabilecek mi?

Ali Koç'tan Obradoviç için flaş sözler
Ali Koç'tan Obradoviç için flaş sözler

Ali Koç'tan Obradoviç için flaş sözler

Fenerbahçe ikinci yarı başlıyor! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Fenerbahçe ikinci yarı başlıyor! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Fenerbahçe ikinci yarı başlıyor! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Riyad, ABD'den kaçırıyor
Riyad, ABD'den kaçırıyor

Riyad, ABD'den kaçırıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.